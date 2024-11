LEGO Horizon Adventures: Neue Stimme von Sylens vorgestellt

Die beliebte „Horizon“-Reihe erhält mit „LEGO Horizon Adventures“ eine neue, humorvolle Interpretation, und mit ihr wird auch ein frisches Gesicht – oder besser gesagt, eine frische Stimme – für die Figur Sylens eingeführt. Nach dem Tod von Lance Reddick im März dieses Jahres, der den brillanten und oft zwielichtigen Sylens in den vorherigen Teilen der Reihe verkörperte, stand Guerrilla Games vor der Herausforderung, diese bedeutende Rolle neu zu besetzen.

Anfang dieses Monats wurde offiziell bestätigt, dass die Rolle von Sylens für das kommende Spiel neu vergeben wird. Tim Russ, bekannt für seine vielseitigen Einsätze als Synchronsprecher, wird die Stimme von Sylens in „LEGO Horizon Adventures“ übernehmen. Russ ist vielen als Tuvok aus „Star Trek: Voyager“ bekannt und war in der Spielewelt zuletzt in Titeln wie „Starfield“, „Horizon Forbidden West“ und „The Last of Us Part II“ zu hören. Seine markante Stimme, kombiniert mit seiner Fähigkeit, komplexe Charaktere lebendig darzustellen, dürfte Sylens einen neuen, einzigartigen Klang verleihen.

Russ könnt Rolle langfristig übernehmen

Fans der Serie fragen sich jedoch, ob Russ die Rolle langfristig übernehmen wird. Guerrilla Games hat diesbezüglich keine konkreten Angaben gemacht. Da jedoch Keith David, ebenfalls ein etablierter Synchronsprecher, für Reddicks Rolle als Commander Zavala im Destiny-Franchise eingesprungen ist, bleibt abzuwarten, wie sich die Besetzung in zukünftigen Horizon-Projekten entwickeln wird.

In der Erweiterung „Burning Shores“ von „Horizon Forbidden West“ ehrte Guerrilla Games ihn mit einem digitalen Denkmal. Das Ende des DLC ließ vermuten, dass Guerrilla plante, Sylens im nächsten großen Titel eine tragende Rolle zu geben. Ob und wie dies umgesetzt wird, bleibt nun abzuwarten.

„LEGO Horizon Adventures“ erscheint offiziell am morgigen Donnerstag und richtet sich laut den ersten Reviews an ein jüngeres Publikum und weniger an eingefleischte Horizon-Fans.