Test zu LEGO Horizon Adventures: Ein enttäuschender Versuch, das Franchise zu treffen

Ein echtes Fiasko sieht hingegen Dexerto , das LEGO Horizon Adventures mit 40 von 100 Punkten regelrecht abstraft. Der Tester bemängelt nicht nur technische Schwierigkeiten, sondern sieht auch das Spieldesign als chaotisch und unschlüssig an. „Nachdem ich nun Platin erreicht habe, kann ich mit Sicherheit sagen, dass das Spiel in keiner Weise den Preis einer neuen AAA-Veröffentlichung wert ist,“ lautet das ernüchternde Fazit. Ein Urteil, das für Horizon-Fans praktisch eine rote Flagge schwenkt. Mit einem Metascore von nur 68 und einem Preis von 80 Euro trifft hier eine Welt voller Widersprüche aufeinander, die nur schwer für einen Kauf spricht.

Etwas nüchterner äußert sich New Game Network , das das Spiel im soliden Mittelfeld einstuft und 70 von 100 Punkten vergibt. Gelobt wird zwar die originalgetreue Nachbildung der Maschinenwelt aus der Hauptserie, aber die kurze Spielzeit und die deutliche Ausrichtung auf ein jüngeres Publikum werden kritisch angemerkt. „Eine nette Einführung für Neulinge“, heißt es – aber treue Fans der Serie könnten sich hier eher an den Kopf fassen.

Da wäre zum Beispiel MeuPlayStation , das sich geradezu euphorisch zeigt und 88 von 100 Punkten vergibt. Hier wird betont, dass die Balance zwischen Spielspaß und Herausforderung ein echter Pluspunkt sei. Die große Auswahl an Gegnern und Ausrüstung sowie die Zugänglichkeit für neue Spieler kommen gut an. „Das kooperative Gameplay verhindert, dass das Spiel eintönig wird, und die Vielfalt der Charaktere und Fähigkeiten sorgt dafür, dass sich nichts wiederholt,“ schreibt das Magazin, und das klingt tatsächlich recht optimistisch. Aber selbst mit dieser positiven Sichtweise bleiben Zweifel: Kann das wirklich den Anspruch eines Horizon-Spiels erfüllen?

Während einige PlayStation-affine Magazine milde Begeisterung zeigen, herrscht auf Plattformen wie Metacritic eher eine Stimmung der Skepsis. Ein großer Teil der Kritiker sieht das Spiel bestenfalls als nett, aber keineswegs als echten Knaller an. Wir haben einige der Bewertungen zusammengefasst, die das allgemeine Stimmungsbild widerspiegeln – Spoiler: Die Begeisterung hält sich in Grenzen.

War es wirklich die beste Idee, das gefeierte Horizon-Franchise in die kunterbunte LEGO-Welt zu verlegen? Wenn man sich die ersten Kritiken anschaut, fällt das Urteil ziemlich ernüchternd aus: Statt das Horizon-Universum in neue Höhen zu führen, scheint „ LEGO Horizon Adventures “ mehr einen Abstecher in den Mittelmaß-Sumpf zu machen.

