Bluepoint Games: Neue IP kurz vor dem Debüt?

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht sorgt für Aufmerksamkeit unter PlayStation-Fans: Das Studio Bluepoint Games, das zuletzt durch die eindrucksvolle Neuauflage von „Demon’s Souls“ für die PlayStation 5 gefeiert wurde, arbeitet offenbar an einer völlig neuen IP, die möglicherweise kurz vor ihrem Debüt steht.

Das deutet sich aus einem Bericht von dem Journalisten und Gaming-Insider Jeff Grubb, der in seinem Format Game Mess Mornings Details über das geheime Projekt enthüllte. Demnach sei das Spiel, an dem Bluepoint Games arbeitet, eine originelle und exklusive Entwicklung für die PlayStation-Plattform, an der seit mehreren Jahren gearbeitet wird.

Bislang nur Gerüchte und ein Leak

Was wir bisher wissen, ist, dass Bluepoint Games sein Projekt penibel unter Verschluss hält. Bisher gab es weder Teaser noch Trailer, und die Verantwortlichen betonen immer wieder, dass es sich um ein „originelles“ Werk handelt, das sich nicht auf bestehende Franchises stützt. Ein Leak aus dem Vorjahr deutet auf ein Fantasy-Setting hin, was angesichts von Bluepoints Expertise im Action-Adventure-Genre für viele Fans vielversprechend klingt.

Interessanterweise erschien vor wenigen Tagen ein PS5-Pro-Patch für „Demon’s Souls“, Bluepoints Debüt auf der PS5. Während dies möglicherweise als Fingerzeig auf eine weitere Neuauflage interpretiert werden könnte, scheinen die aktuellen Informationen klar darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem neuen Projekt um eine völlig eigenständige IP handelt. Grubb vermutet, dass Sony die Premiere des Spiels möglicherweise im kommenden Jahr plant – wobei unklar bleibt, ob dies auf einem Event wie der State of Play oder einer speziellen Präsentation geschehen könnte. Indes kursieren weitere Gerüchte, wonach dieses auch schon Anfang Dezember zum 30. Jubiläum von PlayStation geplant ist.

Sony möchte pro Jahr einen Blockbuster veröffentlichen

Sony selbst hat kürzlich angekündigt, seine Veröffentlichungsstrategie für First-Party-Titel zu intensivieren. Der Plan ist, jedes Jahr mindestens ein großes Spiel auf den Markt zu bringen. Vor diesem Hintergrund könnte das neue Spiel von Bluepoint Teil eines ehrgeizigen PlayStation-Lineups werden.

Fans von Bluepoint Games und PlayStation dürfen also gespannt sein, was das Studio für uns bereithält. In den kommenden Monaten könnten wir endlich erste Einblicke in das mysteriöse Projekt erhalten, das möglicherweise ein weiteres Highlight im Portfolio der PS5-Exklusivtitel darstellt.