The Last of Us Season 2: Ein heißer Frühling 2025 für Fans der Post-Apokalypse

Casey Bloys, CEO von HBO und Max Content, sorgte für Aufregung, als er während einer Präsentation überraschend verkündete, dass die zweite Season von The Last of Us im Frühjahr 2025 Premiere feiern wird. Zuvor war lediglich bekannt, dass der Start irgendwann in der ersten Jahreshälfte erfolgen würde, doch nun haben Fans endlich einen konkreten Zeitrahmen. Für die Anhänger der Serie, die seit der ersten Staffel sehnsüchtig auf Nachschub warten, ist das ein willkommener Lichtblick.

Season 2 taucht tiefer in das Franchise ein

Basierend auf The Last of Us Part II wird Season 2 tiefer in die düstere, von Pilzinfektionen geplagte Welt eintauchen. Doch wer jetzt denkt, dass die Geschichte 1:1 übernommen wird, liegt falsch. Showrunner Craig Main hatte bereits bestätigt, dass das epische Spiel über mehrere Staffeln hinweg erzählt werden muss. Das bedeutet, dass sich die Serie noch lange nicht aus der Welt von Ellie und Joel verabschieden wird.

Ein bedeutender Neuzugang wird Abby Anderson sein, die von Kaitlyn Dever verkörpert wird. Ihre Einführung könnte für Fans des Spiels ein emotionsgeladenes Erlebnis werden. Natürlich kehren auch Bella Ramsey als Ellie und Pedro Pascal als Joel zurück, die in der ersten Staffel ihre beeindruckende Chemie unter Beweis stellten.

Näher am Original: Season 2 basiert stärker auf dem Spiel

Neil Druckmann, der kreative Kopf hinter dem Spiel, ließ zudem durchblicken, dass es in Season 2 einige Änderungen an der Handlung geben wird. Diese werden jedoch nicht so drastisch ausfallen wie die Umgestaltungen, die in der ersten Staffel vorgenommen wurden. Die Fans dürfen sich also auf altbekannte Momente, gepaart mit neuen Wendungen und unerforschten Pfaden, freuen.

Insgesamt wird die zweite Season von The Last of Us nicht nur die tiefgründige Story des Spiels weiterführen, sondern auch neue und unerforschte Aspekte der post-apokalyptischen Welt präsentieren – und das alles im Frühjahr 2025. Ein Termin, den sich jeder Fan jetzt schon rot im Kalender anstreichen kann.