The Thaumaturge: Fesselndes RPG erscheint für PS5 und Xbox

11 Bit Studios bringt The Thaumaturge im Dezember auf die PS5 und Xbox Series X|S, ein fesselndes, charakterorientiertes RPG, das tief in die düsteren Abgründe menschlicher Emotionen und Schwächen eintaucht. Entwickelt von Fool’s Theory, bietet es ein einzigartiges Spielerlebnis, das die Spieler in das Jahr 1905 zurückführt, genauer gesagt nach Warschau, eine Stadt voller kultureller Vielfalt und dunkler Geheimnisse.

Nicht das alltägliche RPG

Der Protagonist, Wiktor Szulski, ist ein erfahrener Thaumaturge, der die Fähigkeit besitzt, über die gewöhnliche Welt hinauszusehen. Er nimmt nicht nur die subtilsten Regungen menschlicher Emotionen wahr, sondern geht auf die Jagd nach Monstern, die in den Schatten der Realität lauern und von alten Volkserzählungen inspiriert sind.

Szulski, ein Mann der Zerrissenheit, kehrt nach Warschau zurück, um sich seiner dunklen Vergangenheit zu stellen und gleichzeitig die politischen und mystischen Intrigen der Zeit zu enthüllen. In der pulsierenden Metropole, die auf den ersten Blick von kultureller Vielfalt geprägt scheint, verbirgt sich eine Welt aus Geheimnissen und Gefahren. In den Schatten der Stadt, auf den höchsten Ebenen des zaristischen Hofes und in den Reihen der Truppen, die Polen besetzen, agiert eine mysteriöse Figur: Rasputin. Wiktors Reise könnte die dunklen Machenschaften dieser schattenhaften Gestalt ans Licht bringen und zu einer gefährlichen Konfrontation führen.

Was das Spiel besonders macht, sind die thaumaturgischen Fähigkeiten von Wiktor, die ihm erlauben, den Willen anderer zu manipulieren und Verbindungen zu mystischen Wesen – den Salutoren – einzugehen. Diese Wesen gewähren ihm im Kampf und bei Ermittlungen mächtige Vorteile. Doch jede dieser Verbindungen kommt mit einem Preis. Die Salutoren bringen nicht nur Kräfte, sondern auch Schwächen mit sich, die Wiktor absorbieren muss. Diese dunklen Eigenschaften, sei es Stolz oder Rücksichtslosigkeit, machen die Kräfte der Salutoren zu einem zweischneidigen Schwert, das mit Bedacht genutzt werden muss.

The Thaumaturge erscheint am 4. Dezember für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine Demo ist bereits auf beiden Plattformen verfügbar, sodass Spieler einen ersten Einblick in diese fesselnde und tiefgründige Welt erhalten können.