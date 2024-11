PlayStation X Youtooz – Hochwertige Statuen von Astro Bot, Kratos, Ratchet und Sly Cooper

Doch bevor man zu schnell zugreift, sollte man sich bewusst sein, dass diese Sammlerstücke aufgrund von „Lizenzbeschränkungen“ nur in einigen ausgewählten Ländern wie Kanada, Mexiko, den USA, dem Vereinigten Königreich, Spanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten erhältlich sind. Ein Umstand, der die Sammlergemeinde in anderen Ländern möglicherweise enttäuschen dürfte.

Und als kleines Extra für Fans von Astro – die beliebte Nendoroid-Figur des charmanten Roboters wird 2025 erneut veröffentlicht. Sammler können sich also auf noch mehr Astro-Merchandise freuen. Es ist ein klarer Beweis dafür, wie PlayStation immer weiter in die Welt der Sammlerstücke expandiert – ein Muss für wahre Fans!

play has no limits 🤩 @PlayStation x youtooz drops on nov 24th! pic.twitter.com/yyEBr3aIDK

Was diesen Release besonders spannend macht, ist, dass er die starke Tradition von PlayStation fortsetzt, Sammlerobjekte zu kreieren, die nicht nur die digitale Welt widerspiegeln, sondern auch die physische. So wie auch die „Shapes Collection“ von Sony, die frühere Actionfiguren zu berühmten PlayStation-Franchises wie God of War, Horizon und Ghost of Tsushima hervorgebracht hat. Diese neuen Youtooz-Figuren bieten eine weitere, visuell ansprechende Möglichkeit, die geliebten Charaktere aus der PlayStation-Welt zu feiern.

What do you think?