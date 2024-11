PlayStation Plus: Die neuen Extra- und Premium Spiele im November sind da

Sony hat im November neue PlayStation Plus-Spiele für die Stufen Extra und Premium freigeschaltet. Darunter das Open-World-Highlight Grand Theft Auto V und das intensive Zombie-Abenteuer Dying Light 2: Stay Human mit Parkour-Elementen.

Fans von Action-RPGs kommen mit Like a Dragon: Ishin! auf ihre Kosten, während MotoGP 24 die Herzen der Rennspielfans höher schlagen lässt. Für Familien bietet Die Sims 4 Inselleben sonnige Insel-Abenteuer, während in Overcooked! All You Can Eat hektische Kochduelle warten. Für PS Plus Premium gibt es exklusiv das VR-Erlebnis Synapse für PS VR2. Zudem erwarten euch chaotische Kämpfe in Stick Fight: The Game und Clash: Artifacts of Chaos.

Nicht verpassen: Der Countdown für die Spiele, die im Dezember verschwinden, läuft bereits!