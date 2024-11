PS Plus Extra & Premium: Spiele, die im Dezember 2024 verschwinden

Die vollständige Übersicht der PlayStation Plus Extra- und Premium-Spiele, die am heutigen Vormittag freigeschaltet werden, gibt es hier .

Der Nobember 2024 startet bei PlayStation Plus mit einem Paukenschlag – und einer geballten Ladung für Anime-Fans, Retro-Liebhaber und Action-Enthusiasten. Den Auftakt machte Death Note: Killer Within, ein packender Titel für PS5 und PS4, der die düstere Atmosphäre des Kult-Animes perfekt einfängt. Mystisch ging es weiter mit Ghostwire: Tokyo, das euch in ein gespenstisches, leergefegtes Tokio entführt, das voller Geheimnisse und übernatürlicher Gefahren steckt. Freunde von Geschwindigkeit und kreativen Rennstrecken durften sich auf Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged für PS5 und PS4 freuen.

Die Liste (via PLLS ) ist jedoch noch nicht endgültig, da Sony erfahrungsgemäß bis zum Monatsende weitere Titel in die Kategorie „Letzte Chance zum Spielen“ des PS Stores einfügt.

Sony hat die vorläufige Liste der Spiele enthüllt, die im Dezember 2024 aus den PS Plus Extra- und Premium -Abonnements entfernt werden. Dazu gehört auch ein beliebtes Capcom-Franchise, was für Fans bedeutet, dass sich diese jetzt beeilen müssen.

