PS5 Pro: Zukünftige Spiele werden sehr viel besser aussehen, sagt ein Entwickler

Koralsky erklärt, dass neuere PSSR-Versionen bereits existieren und in der zweiten sowie dritten Welle von PS5-Pro-Spielen zum Einsatz kommen werden. Ein aktuelles Projekt, an dem er arbeitet, nutzt eine spätere PSSR-Version und erzielt beeindruckende Ergebnisse – sogar besser als die von TSR (Temporal Super Resolution) und FSR (FidelityFX Super Resolution). Die Technologie entwickelt sich also stetig weiter, und Spieler dürfen mit erheblichen Bildqualitätsverbesserungen in den kommenden Monaten rechnen.

In den ResetERA-Foren äußerte sich der Entwickler, der sich Koralsky nennt, zur Bildqualität des Spiels. Laut seiner Aussage basiert Star Wars Jedi: Survivor auf dem SDK 9, das nicht mit den neuesten PSSR-Versionen kompatibel ist. Stattdessen wurde offenbar die allererste Version des Upscalers verwendet – mit sichtbar enttäuschenden Ergebnissen. Hinzu kommt, dass das Spiel auf der Unreal Engine 4 läuft, was die Nutzung moderner Technologien weiter einschränkt. Betroffen sind derzeit auch Titel wie Alan Wake und Silent Hill 2, über die sich die PS5 Pro-Spieler beschweren.

