Star Wars Outlaws: Das größte Update 1.4 revolutioniert das Kampfsystem

Mit Titel-Update 1.4 setzt Outlaws neue Maßstäbe in Sachen Kampfmechanik. Von intelligenten Gegnern über lohnendere Schusswechsel bis hin zu verbesserten Waffenfunktionen – dieses Update bietet alles, was sich Spieler für intensivere Kämpfe wünschen. Weitere Eindrücke aus dem Spiel gibt es in unserem Review zum Spiel .

Das Herzstück eines großartigen Spiels ist oft sein Kampfsystem, und bei „ Star Wars Outlaws “ steht es im Mittelpunkt des Spielerlebnisses. Mit dem kommenden Titel-Update 1.4, das am 21. November erscheint, liefert das Entwicklerteam massive Optimierungen, die sowohl das Feedback der Spieler aufgreifen als auch die Kernmechaniken verfeinern. Drew Rechner, Creative Director von „Star Wars Outlaws“, gewährt heute einen ersten Einblick in die Veränderungen, die das Update mit sich bringt.

