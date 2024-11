Assassin’s Creed Syndicate: 60 FPS und 4K-Update für PS5 und Xbox Series X|S

Für langjährige Fans und Neueinsteiger bietet dieses Update noch einmal eine hervorragende Gelegenheit, in die Welt von Assassin’s Creed Syndicate einzutauchen oder das Abenteuer erneut zu erleben – diesmal in flüssigem 60 FPS und gestochen scharfer 4K-Auflösung.

Assassin’s Creed Syndicate versetzt Spieler in das viktorianische London und lässt sie die Abenteuer der Assassinen-Geschwister Evie und Jacob Frye inmitten der industriellen Revolution erleben. Das Update reiht sich in Ubisofts Bemühungen ein, ältere Titel der Assassin’s Creed-Serie für moderne Hardware zu optimieren. Bereits Assassin’s Creed Origins und Odyssey wurden in den letzten Jahren mit ähnlichen Performance-Verbesserungen ausgestattet. Diese Updates zeigen, dass Ubisoft selbst ältere Spiele nicht aus den Augen verliert und deren Wert durch technische Überarbeitungen steigert.

Fans von Assassin’s Creed Syndicate können sich freuen: Ubisoft veröffentlicht am 19. November ein neues Update, das das Spiel mit 60 FPS und 4K-Auflösung auf aktuellen Konsolen erstrahlen lässt. Dieses Update verbessert das Spielerlebnis durch Abwärtskompatibilität auf der PlayStation 5, PS5 Pro und Xbox Series X|S. Insbesondere Besitzer der leistungsstarken Konsolen dürfen sich darauf freuen, Londons Straßen in nie dagewesener visueller Qualität zu erkunden.

