PS5 Pro kommt mit Standfuß – doch viele übersehen diesen einfach

Man könnte meinen, Sony liebt es, seine Kunden auf eine Schnitzeljagd zu schicken – zumindest, wenn es um die Suche nach dem Standfuß der PS5 Pro geht. Denn kaum ist die Konsole ausgepackt, beginnt das Chaos: Wo sind nur diese mysteriösen Standfüße, die angeblich beiliegen?

Während die PS5 Pro in der Verpackung wie ein Schatz präsentiert wird, versteckt Sony die winzigen Plastikfüße wie ein Easter Egg irgendwo zwischen Karton und Schutzfolie. Dummerweise in einer ähnlichen Farbe und dann auch noch transparent. Absicht? Und natürlich gibt es auf Reddit schon die erste Welle an Beiträgen verwunderter User, die sich auf die verzweifelte Suche nach diesem Zubehör begeben.

Ein User berichtet mit einem Anflug von Resignation: „Ich wusste, dass die Füße beiliegen sollten, aber ich hätte die Suche fast aufgegeben. Am Ende waren sie irgendwo zwischen der äußeren und inneren Schachtel eingeklemmt. Ich musste die innere Schachtel komplett herausziehen, um sie zu finden.“ Ein anderer fragt sarkastisch, ob Sony eine Challenge draus machen wollte: „Level 1 – Finde den Standfuß.“

Irgendwo in den Weiten des Kartons, in einer kleinen Plastiktüte verstecken sich die Standfüße

Zusätzlicher Standfuß ist überflüssig

Doch mal ehrlich – wofür braucht man diesen Standfuß überhaupt? Die PS5 Pro und PS5 Slim sind so gebaut, dass sie auch ohne zusätzliche Standhilfe stabil stehen. Der neue, zentrale Lüftungsschlitz dient nicht nur der Kühlung, sondern ermöglicht auch, die Konsole mit zwei kleinen Plastikfüßen stabil zu platzieren – zumindest, wenn man sie erst einmal gefunden hat. Für alle, die ihre PS5 vertikal aufstellen wollen, gibt es zwar einen separaten, stylischen Standfuß – für schlappe 30 Euro extra. Aber ist der wirklich nötig?

Die meisten User werden sich wohl schnell die Frage stellen, ob sie wirklich in diesen „Premium-Standfuß“ investieren müssen. Wer keine Haustiere oder kleine Kinder hat, die das Ding als Spielzeug missbrauchen und bei der ersten Gelegenheit nicht direkt über die Konsole stolpern, kann getrost darauf verzichten. Die guten alten Zeiten, in denen man seine Konsole im Eifer des Gameplay-Gefechts mit dem Controllerkabel vom Board gerissen hat, sind auch schon lange vorbei. Selbst im Hochformat posiert die Konsole standsicher wie ein Model auf dem Laufsteg. Der Mini-Standfuß für die waagerechte Positionierung erfüllt zudem absolut seinen Zweck – unsichtbar und unscheinbar. Vielleicht war das Sonys Plan von Anfang an: Nur die hartnäckigsten Gamer mit dem Adlerauge finden die kleinen Plastikhelferlein.

Und wer immer noch Panik schiebt, dass seine heiß geliebte PS5 Pro einen Abflug vom Regal macht – keine Sorge, es gibt haufenweise Alternativen, die das Ding bombenfest auf dem Sideboard halten. Viele davon sind sogar deutlich günstiger und kommen teilweise im ‚offiziellen‘ Sony-Look daher. Und wer die kleinen Plastikfüße schon nur schwer finden konnte, wird auch hier den Unterschied nicht erkennen.