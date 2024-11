PS5 Pro: Verkaufszahlen aus Japan und den USA übertreffen Erwartungen

Die PS5 Pro hat in den USA einen beeindruckenden Start hingelegt, dessen Verkaufszahlen in etwa die gleiche Größenordnung erreichen wie die der PS4 Pro bei ihrer Einführung im Jahr 2016. Dies deutet darauf hin, dass Sonys Mid-Gen-Konsolen-Refresh auf dem richtigen Weg ist – zumindest in den ersten Wochen.

Solide Zahlen aus den USA

Obwohl die PS5 Pro vor ihrer Veröffentlichung mit erheblichen Bedenken hinsichtlich ihres hohen Preises und der Frage, ob eine Pro-Variante überhaupt notwendig sei, konfrontiert wurde, schien dies ihre anfänglichen Verkaufszahlen nicht negativ zu beeinflussen. Circana-Analyst Mat Piscatella berichtete kürzlich, dass die Konsole in den USA „einen soliden Start“ hingelegt hat, was die Verkaufszahlen angeht. Weitere Details zu den genauen Zahlen sollen noch folgen, aber erste Einschätzungen zeigen, dass sich die PS5 Pro in der Region etwa so gut verkauft hat wie die PS4 Pro beim Start – ein Erfolg, der das Vertrauen in Sonys Strategie unterstreicht.

Sony selbst bestätigte, dass die Vorbestellungen der PS5 Pro „etwas stärker“ waren als die der PS4 Pro. Dies hat den Optimismus im Unternehmen zusätzlich befeuert, vor allem, da auch die Kritik am hohen Preis der Konsole offenbar keine negativen Auswirkungen auf die Verkäufe hatte. Hiroki Totoki, Präsident und CFO von Sony, betonte, dass die Kontroverse um den Preis der PS5 Pro „keine negativen Auswirkungen“ auf die Verkaufszahlen gehabt habe – eine Aussage, die von den tatsächlichen Zahlen gestützt wird.

PS5 Pro Verkaufszahlen in Japan an der Spitze

In Japan sieht es ähnlich erfolgreich aus. Im Vergleich zur PS4 Pro, die bei ihrer Veröffentlichung in Japan 65.194 Einheiten in der ersten Woche absetzen konnte, hat sich die PS5 Pro dort mit beeindruckenden 78.086 Einheiten verkauft. Das ist eine bemerkenswerte Steigerung, besonders wenn man den höheren Einführungspreis der PS5 Pro von 119.980 Yen (mehr als doppelt so hoch wie der Preis der PS4 Pro) berücksichtigt. Dies zeigt, dass die Fans bereit sind, für die verbesserte Performance und die neuen Features der PS5 Pro einen höheren Preis zu zahlen.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die PS5 Pro mit ihrem soliden Verkaufsstart in den USA und Japan einen vielversprechenden Weg eingeschlagen hat, um sich als erfolgreiche Mid-Gen-Konsole zu etablieren. Zahlen aus Europa liegen derzeit keine vor, allerdings ist die Begeisterung über die PS5 Pro auch dort zu spüren, was sich letztendlich in den Verkaufszahlen bemerkbar machen dürfte.