Sony: Der Preis der PS5 Pro hatte keinen Einfluss auf die Verkaufszahlen

Für die Zukunft bleibt unklar, wie hoch der Preis einer PS6 sein könnte. Sollte die nächste Generation der PlayStation die PS5 Pro übertreffen – was zu erwarten ist – könnten Konsumenten vor einem noch höheren Preis stehen. Dies könnte wiederum vor allem für Gelegenheitsspieler ein Hindernis darstellen, die für ein Mid-Gen-Upgrade wie die PS5 Pro bereit sind, tief in die Tasche zu greifen, aber für die nächste Konsole möglicherweise weniger Interesse haben.

Trotz dieser positiven Resonanz wirft der Preis der PS5 Pro einige Fragen auf: Ist das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich gerechtfertigt? Und vor allem – wie wird Sony die nächste Generation, die PS6, positionieren? Der hohe Preis der PS5 Pro liegt in der Nähe eines Einsteiger-Gaming-PCs, was einige Fans kritisch anmerken. In einem Markt, in dem Gaming-PCs zunehmend konkurrenzfähiger werden, stellt sich die Frage, wie lange die Konsole als einziges Mittel zur Hardcore-Gaming-Erfahrung bestehen kann.

Totoki betonte jedoch noch einmal, dass sich die PS5 Pro vor allem an Hardcore-Gamer richtet, die bereit sind, für verbesserte Leistung und Grafikqualität etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Diese Zielgruppe ist anspruchsvoll und investiert auch für ein Mid-Gen-Upgrade, solange es die Erwartungen übertrifft. Und tatsächlich, die PS5 Pro liefert nach ersten Rückmeldungen beeindruckende Leistungssteigerungen gegenüber der regulären PS5 – von flüssigeren Bildwiederholraten bis hin zu verbesserten Grafikdetails.

