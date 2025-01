PSN Passkey kann zur Falle werden – User trifft auf Chatbot und verliert Account nach 18 Jahren

Die Geschichte dieses Nutzers sollte trotzdem zumindest als Hinweis dienen, eure Accounts gut zu sichern, aber auch regelmäßig zu überprüfen, ob alle Sicherheitsmaßnahmen korrekt eingerichtet sind. Ich habe etwa die manuellen Backup-Codes gesichert, in der Hoffnung, dass diese im Fall der Fälle hilfreich sein werden. Gleichzeitig bleibt zu hoffen, dass Sony aus diesem Vorfall lernt und den Support-Prozess für Fälle wie diesen verbessert. Denn wenn ein langjähriger Nutzer mit solch einer Erfahrung konfrontiert wird, könnte das Vertrauen in die gesamte Plattform erschüttert werden.

Es ist letztendlich unklar, warum dem Benutzer nicht wirklich geholfen werden konnte. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es tatsächlich Probleme mit dem Passkey geben kann und man erst einmal erschrocken davor sitzt und Angst hat, dass man komplett ausgeschlossen wurde. In einem Fall waren die PSN-Server zu diesem Zeitpunkt völlig überlastet und die Abfragen funktionierten weder vor noch zurück. In einem anderen Fall habe ich erst kürzlich ebenfalls mein Smartphone gewechselt und alle Daten automatisch übertragen lassen. Das hat auch mit dem PSN-Passkey wunderbar funktioniert.

Der User beschreibt die Kommunikation mit dem Support als wenig hilfsbereit. Besonders der Chatbot, der für die ersten Anfragen zuständig war, wird in der Community als „Müll“ bezeichnet. Das scheint nicht nur eine persönliche Meinung des Betroffenen zu sein, sondern ein weit verbreitetes Gefühl unter den Nutzern, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Viele empfehlen daher, statt auf den automatisierten Chatbot zu vertrauen, den telefonischen Support zu kontaktieren, da dieser in der Regel besser und empathischer reagiert.

Sein neues Smartphone (die wahrscheinlichste Option für diese Methode) hatte den PSN Passkey nicht eingerichtet, wodurch der Zugriff auf das Konto über den Passkey nicht möglich war. In der Hoffnung, den Zugang über das Passwort wiederherzustellen, versuchte der User, sich mithilfe des PSN-Chatbot-Supports an den Account zu kommen. Doch die Antwort, die er erhielt, war alles andere als hilfreich und zudem wenig professionell in einer solchen Angelegenheit.

Doch dieser Schutzmechanismus hat auch seine Tücken, wie das Beispiel eines langjährigen Nutzers auf Reddit zeigt. Der User hatte seinen Account seit den ersten Tagen des PlayStation Network und hatte in den 18 Jahren Tausende von Stunden in sein digitales Leben investiert. Doch als er kürzlich sein Smartphone wechselte, stieß er auf ein Problem, das ihn letztlich den Zugang zu seinem PSN-Konto kostete.

Die Einführung des PSN Passkeys durch Sony sollte die Sicherheit der Konten auf PlayStation-Konsolen und -Diensten erhöhen. Doch was ursprünglich als Schritt in die richtige Richtung galt, hat sich für einen User als Albtraum herausgestellt. Ein Fall, der gerade für langjährige PSN-Mitglieder ein Warnsignal sein könnte – und ein Beispiel für einen unfähigen Chatbot.

