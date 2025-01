Xbox setzt auf Japan: Geheimnisvolle Ankündigung elektrisiert Fans

In den letzten Jahren hat Xbox gezielt daran gearbeitet, japanische Entwickler an Bord zu holen. Kooperationen mit Studios wie Square Enix (Final Fantasy), HoYoverse (Genshin Impact) und Sega/ATLUS (Persona) sind ein klares Zeichen für diese Strategie. Cordens Aussagen lassen vermuten, dass auch das kommende Spiel in diese Richtung geht und möglicherweise von einem Studio wie Capcom oder Konami stammt. Beide Unternehmen verfügen über ein beeindruckendes Portfolio an Klassikern, die eine Rückkehr verdient hätten.

Xbox zieht verstärkt die Aufmerksamkeit japanischer Publisher auf sich und setzt damit seine Expansion in neue Märkte fort. Jüngst kündigte das Unternehmen eine Xbox Developer Direct-Präsentation für den 23. Januar an, bei der Zuschauer eine „Überraschung“ erleben sollen, um das neueste Spiel eines bisher nicht genannten Studios zu erleben. Diese vage Ankündigung hat die Fantasie der Fans beflügelt, und die Spekulationen schießen seither ins Kraut.

