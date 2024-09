Reanimal: Die ersten Gameplay-Szenen aus dem neuen Spiel von Tarsier Studios sind da

In diesem Horror-Abenteuer werden Bruder und Schwester auf eine höllische Reise geschickt, um ihre von einer dunklen Macht gefangenen Freunde zu retten. Auf einer abgelegenen Insel stehen sie vor mysteriösen Rätseln und werden von unheimlichen Kreaturen verfolgt. Die düstere Atmosphäre von „Reanimal“ lässt die Spannung bis zum Äußersten steigen, während die Geschwister all ihre Ressourcen und Intelligenz einsetzen müssen, um zu überleben.

In einem längeren Walkthrough zeigt Tarsier Studios (Little Nightmares) die ersten Gameplay-Szenen aus ihrer neuen IP „ Reanimal „.

