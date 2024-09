PlayStation Plus Extra / Premium bekommt 13 neue Spiele im September

Der September 2024 bringt einige aufregende Neuigkeiten für PS Plus Extra- und Premium-Abonnenten. Nach den starken Veröffentlichungen im August, darunter „The Witcher 3: Wild Hunt“ und „Wild Harts“, sind die Erwartungen für die September-Veröffentlichungen erneut hoch.

Einer der größten Titel ist „The Plucky Squire“, ein innovatives Spiel, das 2D- und 3D-Plattformen auf nie dagewesene Weise verbindet. Es erscheint gleichzeitig mit der allgemeinen Veröffentlichung des Spiels und ist am ersten Tag im PS Plus verfügbar.

PlayStation Plus mit einer vielfältigen Auswahl im September

Ferner enthält die Extra-Stufe im September eine Reihe weiterer Spiele, die sowohl für PS4 als auch PS5 verfügbar sind. Zu den Highlights gehören „Under the Waves“, ein emotionales Unterwasser-Abenteuer, das Spieler in eine atmosphärische Geschichte eintauchen lässt, sowie „Night in the Woods“, ein narratives Abenteuer, das die Themen Freundschaft und Selbsterkenntnis erkundet. Für Fans von Action und Spannung gibt es „Chernobylite“, ein packendes Survival-Horror-Spiel in der Sperrzone von Tschernobyl, und „Wild Card Football“, das eine spaßige und schnelle Alternative zu traditionellen Sportspielen bietet. Nicht zu vergessen „Far Cry 5“, das einen in das raue Klima von Montana entsendet.

Hier eine vollständige Liste der PS Plus Extra-Spiele im September 2024:

The Plucky Squire (PS5)

(PS5) Under the Waves (PS4 | PS5)

(PS4 | PS5) Night in the Woods (PS4 | PS5)

(PS4 | PS5) Chernobylite (PS4 | PS5)

(PS4 | PS5) Wild Card Football (PS4 | PS5)

(PS4 | PS5) Space Engineers (PS4 | PS5)

(PS4 | PS5) Road 96 (PS4 | PS5)

(PS4 | PS5) Ben 10 (PS4)

(PS4) Far Cry 5 (PS4)

Auch Premium-Abonnenten kommen nicht zu kurz. Die klassische Spielebibliothek wird im September um einige interessante Titel erweitert. „Pistol Whip“ für PS VR2 ist dabei eine immersive Shooter-Erfahrung, die den Spieler tief in die actionreiche Welt eintauchen lässt. Außerdem kehren Klassiker wie „Secret Agent Clank“ und „Mister Mosquito“ zurück, die für nostalgische Momente bei langjährigen PlayStation-Fans sorgen werden.

Die Liste der PS Plus Premium-Spiele:

Pistol Whip (PS VR2)

(PS VR2) Secret Agent Clank (PS4 | PS5)

(PS4 | PS5) Sky Gunner (PS4 | PS5)

(PS4 | PS5) Mister Mosquito (PS4 | PS5)

Der offizielle Drop der neuen PlayStation Plus Spiele erfolgt am Dienstag, den 17. September 2024. Einen Überblick über die neuen Spiele in der Stufe Essential gibt es noch einmal hier.