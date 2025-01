Resident Evil 9: „zu 100 Prozent“ nimmt diese Figur die Hauptrolle ein – Gerücht

Resident Evil-Fans sind stets auf der Suche nach den neuesten Gerüchten und Leaks zu kommenden Titeln der beliebten Reihe, und ein kürzlich veröffentlichtes Gerücht verspricht, einige interessante Wendungen in der Geschichte von Resident Evil 9 zu enthüllen. Laut dem bekannten Leaker Aesthetic Gamer (auch bekannt als Dusk Golem) wird in Resident Evil 9 nicht etwa Jill Valentine, wie ursprünglich vermutet, die Hauptrolle spielen, sondern Leon S. Kennedy – und das „zu 100 Prozent“.

Leon statt Jill

Die Gerüchte, die in den letzten Wochen die Runde machten, besagten, dass Jill Valentine eine zentrale Rolle im nächsten Teil der Serie übernehmen würde. Diese Gerüchte schienen durch ein Bild aus dem Jahr 2021, das von Aesthetic Gamer geteilt wurde, gestützt zu werden. In diesem Bild wurde angedeutet, dass Jill eine „herausragende Rolle“ spielen würde. Doch der Leaker klärte kürzlich auf Discord auf, dass sich die Pläne seitdem geändert hätten. „Damals stimmte das. Heute ist es nicht mehr so“, erklärte er auf X und fügte hinzu, dass es nicht weiter kompliziert sei. Er betonte auch, dass es möglich sei, dass in späteren Konzeptzeichnungen noch frühe Entwürfe zu sehen sind, die Jill in einer prominenten Rolle zeigen.

Leon S. Kennedy, der bereits in Resident Evil 6 und dem erfolgreichen Remake von Resident Evil 4 zu sehen war, wird nun also die Hauptfigur in Resident Evil 9 übernehmen. Dies ist eine große Neuigkeit für die Fans, da Leon bereits als einer der beliebtesten Charaktere der Reihe gilt. Der Leaker versicherte, dass Leon „zu 100 Prozent“ die zentrale Rolle im neuen Teil spielen würde, was die Erwartungen an das Spiel weiter anheizt.

Offiziell angekündigt, aber Details fehlen

Es bleibt spannend, wie sich die Geschichte von Leon in Resident Evil 9 entwickeln wird. Der Titel hat noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum, aber Capcom hat die Entwicklung bestätigt. Unter der Leitung von Koshi Nakanishi, dem Regisseur von Resident Evil 7: Biohazard, dürften Fans auf ein „substanzielles“ Abenteuer hoffen. Während Gerüchte darauf hindeuten, dass das Spiel noch in diesem Jahr erscheinen könnte, bleibt abzuwarten, ob Resident Evil 9 möglicherweise erst 2026 das Licht der Welt erblickt.

Für Fans der Reihe gibt es jedoch noch mehr aufregende Nachrichten: Berichten zufolge werden Remakes von Resident Evil Zero und Resident Evil – Code: Veronica ebenfalls in Entwicklung sein. Für die Resident Evil-Reihe stehen also spannende Monate voller Neuigkeiten und Updates auf dem Plan.