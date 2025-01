Final Fantasy XIV-Kollaboration mit BlackMilk: Ein modischer Eorzea-Trip

Square Enix und BlackMilk – zwei Marken, die für ihre Leidenschaft für Innovation und Style bekannt sind – haben sich zusammengeschlossen, um eine aufregende „Mini-Kollektion“ zu präsentieren, die dem beliebten MMORPG Final Fantasy XIV gewidmet ist. Fans können sich auf ein modisches Highlight freuen, das die ikonische Welt von Eorzea in den Alltag bringt.

Die Kollektion begeistert mit 12 exklusiven Designerstücken, die direkt aus der Welt von Final Fantasy XIV entstammen. Jedes Kleidungsstück trägt die Essenz des Spiels – von den ikonischen Berufen über bekannte Orte bis hin zu legendären Schergen. Zu den Highlights gehört ein einzigartiges Maxikleid, das mit Symbolen der verschiedenen Berufe verziert ist, sowie ein übergroßes Unisex-T-Shirt, das die mystische Mutterkristall-Darstellung ziert. Ein weiteres Schmuckstück ist das luxuriöse Samtkleid, das die detailreiche Karte von Hydaelyn aufgreift und den Träger direkt in die Weiten der Spielwelt entführt. Für ein verspieltes Highlight sorgt ein süßes Kaktus-Strickset, das nicht nur Fans von Eorzea, sondern auch Mode-Liebhaber verzaubert. Aber keine Sorge – eure Modereise endet nicht in Eorzea!

Obwohl derzeit nur eine Platzhalterseite und erste Blicke auf die Designs verfügbar sind, gibt es bereits Hinweise auf einige Elemente der Kollektion. Die Kollektion ist eine perfekte Symbiose von stilvollem Design und einer Hommage an das epische Abenteuer, das Fans des Spiels so lieben.

Wann ist die BlackMilk-Kooperation verfügbar?

Das Release-Datum für diese exklusive Modekollektion steht fest: Am Dienstag, dem 4. Februar 2025, um 22:00 Uhr können Interessierte weltweit auf die Kollektion zugreifen. Aufgrund der Beliebtheit von BlackMilk-Kollaborationen sollten Fans sich gut vorbereiten, da die begehrten Artikel schnell vergriffen sein könnten.

Wer jedoch noch nicht so lange warten möchte, um einen genaueren Blick auf die Kollektion zu werfen, kann sich auf das Lookbook freuen, das am 29. Januar veröffentlicht wird. Hier wird es eine detaillierte Vorschau auf die verfügbaren Artikel geben.

Final Fantasy 14 x BlackMilk

BlackMilk ist kein Unbekannter, wenn es um erfolgreiche Gaming-Kollaborationen geht. Die Marke hat bereits mit legendären Franchises wie Super Mario, Arcane, The Legend of Zelda und Pokémon zusammengearbeitet. Doch auch in der Popkultur ist BlackMilk bestens vertreten, mit Kollektionen, die Der Herr der Ringe, Game of Thrones, House of the Dragon und Sailor Moon feiern.

Für alle Fans von Final Fantasy XIV und modischer Streetwear bietet diese Zusammenarbeit eine einzigartige Möglichkeit, ein Stück der fantastischen Welt von Eorzea in den Alltag zu integrieren. Das Abenteuer geht schließlich nicht nur auf dem Bildschirm weiter – es ist auch auf deiner Kleidung zu finden.