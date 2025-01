Xbox in der Identitätskrise? Phil Spencer sieht das anders!

Spencer verwies auch auf die Maßnahmen, die Xbox in der Vergangenheit ergriffen hat, um die Spielerbasis zu stärken. Dazu gehören Abwärtskompatibilität, Crossplay und Dienste wie Xbox Play Anywhere , die sicherstellen, dass Spieler ihre Spielebibliothek plattformübergreifend nutzen können.

In einem Interview mit dem Spielejournalisten Dustin Legarie gab Spencer klare Antworten. Auf die Frage, ob zukünftige Spiele wie Starfield oder Indiana Jones and the Great Circle weiterhin exklusiv für Xbox-Systeme erscheinen würden, antwortete er knapp: „Nein.“

