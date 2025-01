Sleeping Dogs-Film ruht für immer, sagt Star Donnie Yen

Es heißt, man solle schlafende Hunde nicht wecken – doch was, wenn der Hund zu lange geschlafen hat? Der Film „Sleeping Dogs“, der auf dem beliebten Actionspiel basiert, wird nicht mehr realisiert. Donnie Yen, der ursprünglich die Hauptrolle spielen und als Regisseur tätig sein sollte, erklärte in einem Interview mit Polygon, dass das Projekt endgültig eingestellt wurde.

Fans des Spiels, das 2012 in Hongkong spielt, hatten jahrelang auf Neuigkeiten zu einer möglichen Filmadaption gewartet. Angekündigt wurde der Film erstmals 2017, und Yen, der durch die „Ip Man“-Reihe sowie „Rogue One“ weltweite Bekanntheit erlangte, war als Wei Shen, den Protagonisten des Spiels, vorgesehen. 2018 sprach Yen noch optimistisch davon, dass das Projekt „in Gang“ sei, und auch der indonesische Regisseur Timo Tjahjanto, bekannt für seine Actionthriller wie „The Night Comes for Us“, war als möglicher Regisseur im Gespräch.

Geschäft in Hollywood sei schwierig

Doch trotz der vielversprechenden Besetzung und der offensichtlichen Verbindung zu Yens Kampfkünsten und Hongkong-Krimis, kam es nie zu einer Umsetzung. In einem Zoom-Gespräch erklärte Yen, dass er jahrelang an dem Projekt gearbeitet und sogar eigenes Geld investiert habe, um Entwürfe und Rechte zu sichern. Doch Hollywood sei eben ein schwieriges Geschäft, und trotz der vielen Jahre harter Arbeit sei das Projekt nun endgültig gestoppt worden. „Es war eine unglückliche Sache“, so Yen. „Nun, auf zu besseren Dingen.“

Für viele wird die Nachricht zwar keine Überraschung sein, fehlende Veröffentlichungsdaten und ein ständiger Mangel an Informationen über das Projekt hatten schon lange Zweifel aufgeworfen. Trotzdem bleibt die Enttäuschung groß, insbesondere weil „Sleeping Dogs“ perfekt zu Yen gepasst hätte – das Spiel ist ein von Kampfkunst und Actionfilmen inspirierter Krimi aus Hongkong, und es gibt nur wenige Schauspieler, die die nötige Action-Expertise und Authentizität wie Yen in die Rolle hätten einbringen können.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein „Sleeping Dogs“-Projekt in der Entwicklungsphase ins Stocken gerät. Eine geplante Fortsetzung und ein Spin-off wurden bereits in den 2010er Jahren abgesagt, was bedeutet, dass Fans des Spiels sich nun auf das großartige Original und seine DLCs beschränken müssen. Oder sie können sich einfach von den Filmen inspirieren lassen, die das Spiel beeinflussten.