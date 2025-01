HITMAN World of Assassination knackt die 75 Millionen Spieler-Marke – Freiheit und Nervenkitzel

HITMAN World of Assassination hat sich zu einem wahren Meilenstein in der Welt der Videospiele entwickelt. Der unabhängige Entwickler und Publisher IO Interactive freut sich über die beeindruckende Zahl von 75 Millionen Spielern, die seit der Veröffentlichung die geheimen Ecken dieser Welt erkundet haben. Es ist der Erfolg, der die HITMAN-Reihe nicht nur revolutionierte, sondern sie auch als das beliebteste Spiel der Franchise-Geschichte positioniert hat.

Ein kleiner Rückblick

Der erste Teil der Trilogie, der 2016 auf den Markt kam, legte den Grundstein für eine völlig neue Ära der Stealth-Action und eröffnete eine Welt voller taktischer Freiheit, in der die Spieler die Wahl haben, wie sie ihre Ziele ausschalten. Mit dem 2021 erschienenen HITMAN III erreichte das Spiel nicht nur einen Metacritic-Score, der die Latte für die Reihe höher legte, sondern auch die Herzen der Spieler, die die einzigartigen Handlungsstränge und Gelegenheiten liebten, in denen sie ihre Agentenfähigkeiten ausleben konnten.

Ein weiteres Markenzeichen des Spiels ist die kontinuierliche Erweiterung der Inhalte. Regelmäßig werden neue Schauplätze, Verträge und saisonale Events eingeführt, die die Welt von HITMAN lebendig halten und die Erzählung vorantreiben. Mit 1 Million aktiven Spielern im Dezember 2024 zeigt sich, dass die Community nach wie vor leidenschaftlich bei der Sache ist – und das mit gutem Grund. Die stetige Weiterentwicklung des Spiels sorgt dafür, dass nie Langeweile aufkommt und die Spieler immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt werden.

Spieler scheitern an The Splitter-Mission

Die neueste Erweiterung, die im Dezember 2024 veröffentlicht wurde, bringt einen besonderen Gast in die Welt von HITMAN: Jean-Claude Van Damme als Max Valliant, ein ehemaliger ICA-Agent, der längst für tot geglaubt wurde. Seine Mission ist für die Spieler ein wahres Testfeld – denn der Abtrünnige hat seine eigenen legendären Fähigkeiten, die ihn zu einer tödlichen Bedrohung machen. Der Einsatz von Strategiespiel und Geduld wird auf eine harte Probe gestellt, was auch in der Statistik der Spieler deutlich wird. 40 % der Versuche, Max Valliant zu eliminieren, waren bislang erfolgreich, was die Komplexität und den Nervenkitzel der Mission verdeutlicht.

Die Freiheit, wie man seine Ziele ausschaltet, ist nach wie vor das Markenzeichen von HITMAN. Wer will, kann den Abtrünnigen mit einer Aprikose aus dem Spiel nehmen – ein kleiner Hinweis darauf, wie abwechslungsreich und kreativ die Spieler mit den Möglichkeiten umgehen. Dass es in HITMAN immer auch darum geht, den eigenen Plan zu perfektionieren, zeigt sich auch in der Tatsache, dass der Spieler mit der längsten Spielzeit über 7 Stunden für die Mission benötigte – während der schnellste die Herausforderung in weniger als 21 Sekunden meisterte.

Für alle, die sich noch intensiver mit dem aktuellen Inhalt beschäftigen wollen, gibt es das Splitter-Paket, das nicht nur einen dauerhaften Zugriff auf Max Valliant gewährt, sondern auch ein Set von exklusiven Kosmetika und weiteren spannenden Inhalten enthält.

Doch der Countdown läuft – nur noch bis zum 12. Januar haben die Spieler Zeit, den schwer fassbaren Max Valliant aus dem Spiel zu entfernen. Wer auf den letzten Drücker einsteigen möchte, hat die Gelegenheit, die Herausforderung anzunehmen und sich in die Schatten der faszinierenden Welt von HITMAN zu stürzen.