Kingdom Hearts 4: Nach über 1.000 Tagen teilt Tetsuya Nomura einen Hoffnungsschimmer

Es ist nun über 1.000 Tage her, seit Square Enix bedeutende Neuigkeiten zu Kingdom Hearts 4 geteilt hat. Fans warten gespannt, doch bislang gab es nur Schweigen. Jetzt gibt es endlich ein Lebenszeichen von Tetsuya Nomura, dem kreativen Kopf hinter der beliebten Reihe: Er hat angedeutet, dass die Geschichte des Spiels bereits abgeschlossen sei. Doch was bedeutet das für die ungeduldigen Anhänger der Serie?

Zugegeben, es ist nicht wirklich überraschend, dass wir so lange nichts gehört haben. Square Enix ist bekannt dafür, ihre Projekte gerne in einen Nebel der Geheimhaltung zu hüllen. Ein Blick zurück auf Kingdom Hearts III zeigt, dass lange Wartezeiten für Informationen nichts Neues sind. Das Spiel wurde bereits 2013 auf der E3 angekündigt, doch bis es im Januar 2019 endlich erschien, vergingen Jahre ohne nennenswerte Updates.

Ein neuer Hoffnungsschimmer

Im Rahmen des 15. Jubiläums von Kingdom Hearts: Birth by Sleep für die PSP hat Nomura eine interessante Bemerkung gemacht, die die Richtung des vierten Teils zumindest ansatzweise erahnen lässt. Er sprach über das Konzept der Kreuzungen, die eine zentrale Rolle in der Serie spielen. Inspiriert vom „Kreuzungsmythos“ der amerikanischen Folklore, in dem ein junger Mann an einer Kreuzung einen Pakt mit dem Teufel schließt, geht es auch in Kingdom Hearts oft darum, Opfer zu bringen, um etwas zu gewinnen.

Kingdom Hearts habe diese Symbolik bereits in Chain of Memories verwendet, erklärte Nomura. Die Frage, die er jedoch aufwarf, bleibt: Was wird in Kingdom Hearts III und darüber hinaus „gewonnen und verloren“, wenn die verlorenen Meister sich an einer Kreuzung versammeln? Diese Frage bleibt vorerst unbeantwortet und lässt Raum für Spekulationen.

Was bedeutet das für Kingdom Hearts 4? Momentan scheint das Spiel für die PS5 und Xbox Series X/S in Entwicklung zu sein, doch ein Veröffentlichungstermin ist bisher nicht in Sicht. Fans können sich also weiterhin auf eine lange Wartezeit einstellen – es sei denn, Nomura lässt uns noch weitere Brotkrumen fallen. Zuletzt wurde ein potenzielles Square Enix-Event im kommenden Februar angedeutet, auf dem auch Kingdom Hearts 4 eine Rolle spielen könnte.