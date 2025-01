The House of the Dead 2: Remake – Neuer Trailer und Release-Fenster endlich enthüllt

Nach sechs langen Jahren des Wartens gibt es endlich Neuigkeiten für Fans des legendären Rail-Shooter-Klassikers The House of the Dead 2. MegaPixel Studio und Forever Entertainment haben einen brandneuen Trailer veröffentlicht und damit zugleich das Veröffentlichungsfenster für das mit Spannung erwartete Remake enthüllt. Im Frühjahr 2025 kehrt der Kult-Titel zurück – und zwar mit einer frischen Optik und klassischen Gameplay-Elementen, die das Herz eines jeden Arcade-Liebhabers höherschlagen lassen.

Ein Klassiker kehrt zurück

Erstmals 1998 erschienen, entführt The House of the Dead 2 die Spieler in eine Stadt, die von unheimlichen Kreaturen heimgesucht wird. Ausgerüstet mit einer Lightgun (oder heute eher einem Controller) schlüpft man in die Rolle der AMS-Agenten James Taylor und Gary Stewart. Ihre Mission? Die Bedrohung stoppen und das Rätsel hinter dem Vorfall lösen, der frappierend an die Ereignisse der Curien Mansion erinnert.

Das Remake bringt den beliebten Rail-Shooter in die Neuzeit:

Grafik : Vollständig überarbeitet, aber treu zum Original.

: Vollständig überarbeitet, aber treu zum Original. Soundtrack : Modernisierte Musik mit der Option, den Klassiker zu genießen.

: Modernisierte Musik mit der Option, den Klassiker zu genießen. Gameplay: Authentisch und genau wie in den goldenen Tagen der Arcades.

Neben der klassischen Kampagne, in der man die Geschichte von James und Gary erlebt, bietet das Spiel zusätzliche Modi:

Boss-Modus : Alle Bosse nacheinander in Rekordzeit besiegen.

: Alle Bosse nacheinander in Rekordzeit besiegen. Trainingsmodus : Für Anfänger und Profis, die ihre Fähigkeiten verbessern wollen.

: Für Anfänger und Profis, die ihre Fähigkeiten verbessern wollen. Koop-Modus: Kämpft gemeinsam gegen die Horden von Untoten – wie damals in der Spielhalle!

Wann und wo?

Laut dem Trailer wird The House of the Dead 2: Remake im Frühjahr 2025 für Nintendo Switch, PC, Xbox und PlayStation erscheinen. Damit richtet sich das Spiel an eine breite Zielgruppe und verspricht, sowohl alte Fans als auch Neulinge zu begeistern.

Mit den neuen Features, der überarbeiteten Grafik und der Möglichkeit, gemeinsam im Koop-Modus zu spielen, scheint dieses Remake alles zu haben, um dem Original gerecht zu werden – und vielleicht sogar neue Maßstäbe zu setzen. Bleibt nur eine Frage: Seid ihr bereit, die Stadt von untoten Kreaturen zu befreien?