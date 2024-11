Stellar Blade auf der PS5 Pro: Digital Foundry spricht von „massiven“ Verbesserungen

Uncharted Collection (1-3) will receive a PSSR boost via PS4 Enhanced Resolution settings – per Digital Foundry pic.twitter.com/BSy05q7j8K

An anderer Stelle werden immer wieder die Verbesserungen erwähnt, die auf PS4-Spiele beobachtet werden, etwa bei der „Uncharted Collection“. Laut Naughty Dog Central auf X erhält „Uncharted: The Nathan Drake Collection“ ein Grafik-Upgrade, das sich sehen lassen kann – dank der PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) auf der PS5 Pro. Ja, Fans des charismatischen Abenteurers Nathan Drake können aufatmen: Die altbekannten Abenteuer der PS4-Ära wirken durch die verbesserten Auflösungseinstellungen auf der neuen Konsole klarer und beeindruckender. Doch bevor Sie zu euphorisch werden – es gibt einen kleinen Haken.

Dank PSSR, einer speziellen Technik zur Bildverbesserung, erstrahlt „Stellar Blade“ auf der PS5 Pro in völlig neuem Glanz. „Es verändert das Bild komplett,“ schwärmt John Linneman von DF. „PSSR löst einfach so viel mehr Details auf und beseitigt so viel Rauschen. Die Grafik wird insgesamt massiv verbessert – es ist ein gigantischer Sprung.“ So begeistert haben wir ihn wohl selten über ein Upgrade sprechen hören. Er fügt hinzu, dass dies möglicherweise die beste Umsetzung sei, die er in Bezug auf Bildqualität bisher gesehen habe.

