PS5 Pro: Diese unbemerkte Designänderung entpuppt sich als echtes Downgrade

Und wenn wir schon in der Luxusklasse des Meckerns angekommen sind: Das Lüftergitter kommt jetzt schwarz lackiert daher – und verliert prompt an den Rändern die Farbe. Sieht aus der Nähe leider eher nach ‘gebrauchtem Luxus’ aus.

Auch optisch gibt es ein Downgrade: Während die PS5 Slim mit einer glänzenden oberen Faceplate strahlte, kommt die PS5 Pro nun wieder im durchgehend matten Design daher. Die Hochglanzfläche der Slim-Version wurde von Sony damals noch als besonderes Merkmal beworben und verlieh dem Gerät eine hochwertige Note. Jetzt hingegen muss man sich wieder mit dem schlichteren Look zufriedengeben – ein Detail, das für viele die Positionierung der PS5 Pro als Luxusprodukt etwas infrage stellt. Letztlich mögen das Geschmacksfragen sein, aber gerade in puncto Ästhetik spielt jede Kleinigkeit eine Rolle, vor allem bei einem Premium-Produkt wie der PS5 Pro.

Die PS5 Pro orientiert sich stark an der PS5 Slim, jedoch mit einem verlängerten Gehäuse. Eine augenscheinliche Schwachstelle dabei: Die Faceplates sind nur teilweise kompatibel zur Slim-Version, da Sony die Befestigungspunkte leicht verschoben hat. Diese Veränderung wirkt überflüssig und lässt viele an der Konsistenz des Designs zweifeln – zumal Sony zeitgleich mit der PS5 Pro die Chroma Collection veröffentlicht hat, die nicht mit der PS5 Pro kompatibel ist.

