The First Berserker: Khazan – Brachialer Boss-Fight im Trailer

The First Berserker: Khazan erscheint 2025.

In diesem neuen und packenden Trailer wird das riesige, drakonische Biest namens Viper gezeigt, das Khazan durch ein eindrucksvolles Schloss verfolgt, nachdem es dessen Armee dezimiert hat. Schließlich stehen sie sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber, bevor der eigentliche Kampf entfacht. Viper ist der Anführer der Dragonkin, die nach der Eroberung von Hismar besiegt und zurückgedrängt wurden. Seitdem sinnt er auf Rache an der Menschheit und stellt sich entschlossen gegen Khazan, der sich seiner gewaltigen Macht stellen muss.

NEXON und Neople haben einen neuen Boss-Trailer enthüllt, der den monströsen Viper präsentiert, der den Spielern im heiß ersehnten Hardcore-Action-RPG The First Berserker: Khazan entgegenstehen wird.

