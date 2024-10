Universal Pictures und SEGA kündigen Shinobi-Film an

Universal Pictures und SEGA haben kürzlich angekündigt, dass sie zusammen an einem neuen Filmprojekt arbeiten, das auf der berühmten „Shinobi“-Videospielreihe basiert. Diese spannende Nachricht sorgt für Aufsehen in der Film- und Gaming-Welt, da es sich bei „Shinobi“ um eine ikonische Serie handelt, die seit Jahrzehnten Fans begeistert.

Die Regie für den Film übernimmt Sam Hargrave, der durch seine Arbeit an der „Extraction“-Reihe bekannt wurde. Mit seinen beeindruckenden Action-Szenen und seinem Gespür für packende Spannung scheint Hargrave die perfekte Wahl für dieses Projekt zu sein. Das Drehbuch wird indes von Ken Kobayashi adaptiert, der unter anderem für Filme wie „Sunny“ und „Move On“ verantwortlich war. Die Produktion liegt in den Händen von Marc Platt und Adam Siegel von Marc Platt Productions, Dmitri M. Johnson von Story Kitchen sowie Toru Nakahara von SEGA. Auch Mike Goldberg und Timothy I. Stevenson sind als ausführende Produzenten mit an Bord, was ein starkes Team verspricht.

Shinobi-Reihe begeistert seit den 80er

Die „Shinobi“-Reihe selbst hat eine lange Geschichte. Das erste Spiel erschien 1987 als Arcade-Spiel und hat sich seither zu einer Serie mit insgesamt 14 Titeln entwickelt, die weltweit über fünf Millionen Mal verkauft wurden. Im Zentrum steht der Protagonist Joe Musashi, ein moderner Ninja, der sich gegen mächtige Feinde behaupten muss. Die Serie ist bekannt für ihre intensive Action und kreativen Kämpfe, die nun auch auf die große Leinwand gebracht werden sollen. Mit „Shinobi Rising“ wurde im Jahr 2022 wurde außerdem ein brandneues Spieleprojekt angekündigt.

Die Erwartungen an den „Shinobi“-Film sind daher besonders hoch, insbesondere da die Spiele eine treue Fangemeinde haben und das Action-Genre im Filmsektor weiterhin boomt. In Kürze startet außerdem die Amazon Prima-Adaption von Like a Dragon: Yakuza, die zusammen mit SEGA entsteht.