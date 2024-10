Undisputed: Endlich wieder Boxen auf PS5, das sagen die Reviews

Mit einem aktuellen Metascore von 72 zeigt sich „Undisputed“ als solider Einstieg in eine potenziell neue Box-Serie, die mit zukünftigen Verbesserungen sicherlich noch glänzen könnte. Boxfans dürfen sich also auf spannende Kämpfe freuen, wenn das Spiel am 11. Oktober 2024 offiziell erscheint.

Auch Gameliner zeigt sich begeistert von der Rückkehr der Box-Simulation und beschreibt „Undisputed“ als eine würdige Fortsetzung, die die Lücke füllt, die Fight Night hinterlassen hat. Das Spiel legt großen Wert auf strategische Kämpfe, die an Schachpartien erinnern, und punktet mit seiner Detailtreue. Allerdings bemängelt Gameliner technische Probleme wie Frame-Drops auf der PS5 und einen eher schwachen Karrieremodus. Trotz dieser Mängel sieht man Potenzial in zukünftigen Updates und vergibt eine Wertung von 7/10 .

Nach einer langen Durststrecke kehrt der Boxsport in digitaler Form mit „ Undisputed “ von Steel City Interactive und PLAION zurück auf die Konsolen. Das Spiel verspricht eine detailgetreue Simulation und bietet mit realistischen Bewegungsabläufen, über 60 Schlagvarianten und einer dynamischen Physik-Engine Boxfans ein authentisches Erlebnis. Bereits vor dem offiziellen Release am 11. Oktober 2024 sind die ersten Bewertungen und Testberichte eingetroffen, die einen genaueren Blick auf das Spiel ermöglichen.

What do you think?