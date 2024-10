Dragon Age: The Veilguard – Das sind die Zugänglichkeitsoptionen

Der kommende Titel Dragon Age: The Veilguard bietet eine beeindruckende Vielfalt an Anpassungsoptionen, die Spielern helfen, das Spielerlebnis genau auf ihre Bedürfnisse und Vorlieben abzustimmen. Einen Vorgeschmack auf die verfügbaren Optionen gibt Bioware heute in einem Blog Post.

Sobald ein Spieler einen Schwierigkeitsgrad ausgewählt hat, eröffnen sich weitere Möglichkeiten im Einstellungsmenü. Dort lassen sich verschiedene Kampfoptionen modifizieren, darunter der Zeitpunkt für Paraden, die Zielhilfe sowie die Aggressivität der Feinde. Solche Feinjustierungen ermöglichen es, das Spielerlebnis individueller und je nach persönlichen Präferenzen herausfordernder oder einfacher zu gestalten.

Umfassende HUD-Optionen

Für Spieler, die eine minimalistischere Benutzeroberfläche bevorzugen, gibt es ebenfalls Optionen, das HUD nach Belieben anzupassen. Elemente wie die Gesundheit des Charakters oder die Minikarte können vollständig ausgeblendet werden, sodass sich der Fokus mehr auf das eigentliche Spielgeschehen richten lässt. Besonders interessant für Spieler, die Wert auf ein übersichtliches Interface legen, ist die Möglichkeit, den Zieltracker auszuschalten und so für ein klareres, weniger überladenes Bild zu sorgen.

Dragon Age: The Veilguard – Zugänglichkeitsoptionen

Die Zugänglichkeitsoptionen für visuelle Elemente sind ebenfalls vielfältig. Spieler können die Textgröße in der Benutzeroberfläche und in den Untertiteln anpassen. Letztere können zudem in verschiedenen Aspekten wie Größe, Deckkraft, Farbe und Darstellung der Sprechernamen modifiziert werden. Besonders für Menschen mit Sehschwächen bietet Dragon Age: The Veilguard verschiedene Farbfilter, die die Lesbarkeit und Sichtbarkeit verbessern und Menschen mit Farbenblindheit unterstützen. Ein weiteres Feature ist die Möglichkeit, Audiohinweise zu visuellen Elementen hinzuzufügen, zum Beispiel durch Angriffsindikatoren.

Abgerundet wird dies mit Optionen durch die Einstellungen zur „Persistent Dot Option“ und zum Bewegungsunschärfe-Effekt, die beide deaktiviert werden können. Auch die Kamerawackelwirkung lässt sich flexibel von 0 % bis 100 % anpassen.

Dragon Age: The Veilguard erscheint am 31. Oktober 2024.