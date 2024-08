Valorant: Neue Agentin Vyse stößt in Episode 9 Akt I dazu

Riot Games hat eine neue Agentin für ihren taktischen Shooter VALORANT angekündigt: Vyse, eine metallmanipulierende Wächterin, wird als Teil von Episode 9 Akt II in das Spiel eingeführt. Vyse bringt eine Reihe einzigartiger Fähigkeiten mit sich, die es ihr ermöglichen, gegnerische Teams zu isolieren, festzuhalten und zu entwaffnen – und das alles mit der Macht von flüssigem Metall.

Die erste Fähigkeit von Vyse, genannt Bogenrose, nimmt Gegner für kurze Zeit die Sicht. Diese Fähigkeit ermöglicht es Vyse, Räume und Winkel zu kontrollieren und den Gegner zu verwirren, was für taktische Spielzüge genutzt werden kann. Das stellt die erste von mehreren Optionen dar, mit denen Vyse das gegnerische Team unter Druck setzen kann.

Ihre zweite Fähigkeit, Schere, nutzt Filamente aus flüssigem Metall, um Fallen zu platzieren. Diese Fallen lösen nach Aktivierung Mauern aus, die kurzzeitig undurchdringlich sind. Damit kann Vyse feindliche Bewegungen blockieren und Zugangswege versperren, was besonders in kritischen Momenten der Runde entscheidend sein kann. Diese Fähigkeit ermöglicht Spielern, Kartenbereiche effektiv zu kontrollieren und Gegner in eine ungünstige Position zu zwingen.

Mit Rasiermesserranke, ihrer dritten Fähigkeit, kann Vyse ein Nest aus flüssigem Metall aufstellen. Diese Nester verlangsamen Gegner, die mit ihnen in Kontakt kommen, und fügen dabei auch Schaden zu. Diese Fähigkeit ist besonders effektiv, um feindliche Angriffe zu verlangsamen und Zeit für die eigene Verteidigung zu gewinnen.

Vyse’s ultimative Fähigkeit

Vyse’s ultimative Fähigkeit, Stahlgarten, bringt allerdings eine noch größere Bedrohung für das gegnerische Team mit sich. Sie feuert metallische Dornen ab, die die Primärwaffen der Gegner mit Ladehemmung belegen. Dies kann den Verlauf einer Runde drastisch ändern, indem es die Feuerkraft des gegnerischen Teams stark einschränkt und ihnen die Möglichkeit nimmt, effektiv zurückzuschlagen.

Laut Kevin Meier, Gamedesigner bei VALORANT, wurde Vyse entwickelt, um eine Wächterin zu sein, die eine Lösung für aggressive Duellanten bietet, ohne sich ausschließlich auf Defensivspiel zu stützen.

„Vyse ist sehr flexibel, was Setups angeht, aber ihr fehlen die Informationstools, über die die aktuellen Meta-Wächter verfügen. Wir gehen davon aus, dass sie sehr gut darin sein wird, Stellungen zu halten, auch gegen mehrere Gegner“, so Meier.

Vyse wird ab dem 28. August 2024 in Episode 9 Akt II spielbar sein. Die Einführung von Vyse verspricht, das Meta des Spiels durch ihre einzigartigen Fähigkeiten und ihre besondere Rolle im Team weiterzuentwickeln. Fans von VALORANT können sich also auch in Zukunft auf spannende neue Inhalte freuen.