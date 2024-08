Hardware-Test: ASUS ROG Tessen – So muss sich Mobile-Gaming 2024 anfühlen

Mobile-Gaming ist in den vergangenen Jahren wieder auf dem Vormarsch. Die Nintento Switch feilt weiter an ihrem Status als eine der meistverkauften Konsolen aller Zeiten und durch Handhelds wie das Steam Deck oder die ROG Ally kommen auch PC-Spieler mittlerweile in den Genuss. Ferner nimmt das Smartphone ebenfalls eine wichtige Rolle ein. Wer dabei „nur“ an klassische Mobile-Games wie Angry Birds oder Candy Crush denkt, irrt gewaltig. Einige echte Top-Titel sind für das Handy erhältlich und über Streaming könnt ihr so ziemlich alles auf dem Smartphone zocken.

Da der Touchscreen für kompliziertere Spiele nur bedingt geeignet ist, bietet es sich an, einen Controller anzuschließen oder direkt auf einen richtigen Smartphone-Controller zu setzen. Wir hatten jetzt die Möglichkeit, den neuen ROG Tessen von ASUS auszuprobieren und verraten euch im Test, wie uns das mobile Gamepad gefällt.

Erstklassiges Design für verschiedene Smartphones

Beim Design von Handhelds und Mobile-Controllern hat sich die Anordnung der Nintendo Switch mittlerweile durchgesetzt. Das Display in der Mitte, Sticks und Buttons jeweils daneben, Trigger auf der Rückseite. Genau so wird auch der ROG Tessen genutzt, es gibt aber trotzdem einen cleveren Twist. Der Controller kann nämlich in der Mitte genickt werden, wenn er gerade nicht genutzt wird. Dadurch ist er extrem platzsparend, ohne dass ihr auf Premium-Features verzichten müsst.

Ein Teil der Verpackung kann als schicker Ständer verwendet werden.

Das Smartphone wird wie gewohnt über USB-C verbunden und zwischen den beiden Controllerhälften eingeklemmt. ASUS liefert hier eine ganze Auswahl von „Rubber support Pads“ mit, sodass ihr den Sitz perfekt an euer Smartphone anpassen könnt. Auch Hüllen können dabei einfach drangelassen werden, was natürlich sehr angenehm in der Nutzung ist. Einmal eingerichtet, fühlt sich das Handy gut aufgehoben an. Nichts wackelt, alles bleibt an Ort und Stelle. Übrigens könnt ihr euer Smartphone auch aufladen, während ihr zockt.

Zu guter Letzt hat sich ASUS auch bei der Verpackung Gedanken gemacht. Diese könnt ihr nämlich ganz einfach als stylischen Ständer für euren ROG Tessen nutzen. So hat der Controller einen festen Platz und kann ausgestellt werden. Insgesamt gefällt uns das Design des Gamepads auf ganzer Linie. Alles wirkt durchdacht und sieht gut aus. Der Mobile-Controller liegt gut in der Hand, das Handy sitzt bombenfest und er verschwindet problemlos in jeder Tasche, wenn er nicht gebraucht wird.

Hochwertig und trotzdem leicht

Was beim Auspacken sofort auffällt, ist, wie leicht der ROG Tessen sich anfühlt. Ohne zusätzliche Rubber Pads bringt er gerade mal 136 Gramm auf die Wage und damit sogar noch mal zwei Gramm weniger als der Backbone One. Zum Vergleich: Der DualSense wiegt knapp 280 Gramm, die Nintendo Switch etwa 398 Gramm. PlayStation Portal bringt sogar satte 529 Gramm auf die Waage. Zum Gewicht der Tessen kommt natürlich noch das Handy hinzu, in meinem Fall das Google Pixel 6 Pro, das mit 210 Gramm relativ schwer für ein Smartphone ist. Zusammen sind das also etwa 346 Gramm, was ziemlich in der Mitte zwischen DualSense und Nintendo Switch liegt. Wenn ihr ihn aber gerade nicht nutzt, merkt ihr das Gewicht des Controllers in eurer Tasche kaum. Ein echter Pluspunkt.

Die Klappfunktion ist extrem clever.

Stark ist zudem, dass ASUS trotz des geringen Gewichts nicht an Premium-Ausstattung gespart hat. Die Sticks reagieren schnell und fühlen sich richtig gut an. Die Buttons haben knackige Druckpunkte und geben erstklassiges Feedback. Auf der Rückseite sind zwei Paddles aus Aluminium verbaut, die ihr über die Armoury Crate App auf eure Bedürfnisse anpassen könnt. RGB-Beleuchtung gibt es obendrauf, die lässt sich aber bei Bedarf ganz einfach abschalten.

So macht Mobile-Gaming Spaß

Das alles sorgt zusammen für ein wirklich angenehmes Spielgefühl. Ich habe mein Handy bisher nur selten zum Zocken genutzt und wenn, dann eben eher für kleinere Titel zwischendurch. Der ROG Tessen hat mich da wirklich eines Besseren belehrt und ich habe im Testzeitraum etwa das über Netflix erhältliche Dead Cells einmal komplett durchgespielt. Auch andere Spiele wie Death’s Door, Fortnite oder Call of Duty Mobile laufen hervorragend und machen auch für mehr als nur fünf Minuten Spaß.

Zusammen mit dem Smartphone hat der Controller die optimale Handheld-Größe.

Ein klarer Kaufgrund dürften für viele auch Remote Play von PlayStation (leider nur über Drittanbieter-Apps, weil die App von Sony keine Controller anderer Hersteller unterstützt), Xbox oder Steam bzw. andere Streaming-Möglichkeiten sein. Auch das funktioniert mit dem ROG Tessen sehr gut, die tatsächliche Qualität ist aber natürlich immer auch von eurer Internetverbindung abhängig. Bei mir kam es immer wieder zu Rucklern, aber das hat mit dem Controller selbstverständlich nichts zu tun und gehört auch bei PlayStation Portal zu den größten Problemen.

Bei mir hat der Tessen jetzt einen festen Platz auf dem Schreibtisch und ich nehme ihn auch gerne unterwegs mit. Er ist leicht und passt wirklich in jede Tasche und ich genieße es, unterwegs wie früher mit der PSP ein paar launige Spiele zu zocken. Der Preis von knapp 120€ ist natürlich kein Zuckerschlecken, für mich wird er durch das hervorragende Design und die hochwertige Verarbeitung aber durchaus gerechtfertigt. Wenn ihr euer Handy wirklich als Spielkonsole nutzen wollt, seid ihr damit gut beraten.

Fazit