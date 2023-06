Xbox & Ubisoft Shows haben gezeigt, woran PlayStation derzeit scheitert

Das Summer Game Fest ist mit den großen Publisher-Shows so gut wie vorbei. Wie gewohnt folgt ein kleiner Rückblick, wer am Besten abgeliefert hat und die Fans für sich gewinnen konnte.

Nachdem sich der Vorhang bei Sony, Microsoft, Ubisoft, Capcom & Co. wieder geschlossen hat, scheint man sich vor allem im Netz einig zu sein. Sony muss wieder mehr Gas geben, nachdem Microsoft scheinbar verstärkt auf dem japanischen Markt fischt und sich auch mehr für seine Spieler interessiert.

Sony scheitert im Auftreten

Betrachtet man zunächst nur die Shows für sich, so ist Sony in diesem Jahr der große Verlierer mit einer langweiligen Präsentation von aneinandergereihten Marketing-Trailern, die im Grunde nicht viel aussagten. Statt großer E3-Shows wurde hier allenfalls ein Video-Editor bemüht, der den rund einstündigen Zusammenschnitt zusammenschusterte und live schickte. Selbst die vorproduzierte Rede von PlayStation-CEO Jim Ryan klang nur wie eine Wiederholung der letzten Jahre. Die offizielle Opening Show hat es für Sony am Ende zwar noch etwas gerettet, aber kann man das nicht auch vom Plattform-Inhaber und obendrein Marktführer selbst erwarten?

Bei Microsoft bemühte man sich zumindest, die Entwickler hinter den Spielen zu Wort kommen zu lassen, während die traditionelle Extended Version des Showcase weiteren Input lieferte. Ubisoft schließlich holte die Entwickler auf die eigene Bühne und präsentierte die kommenden Produktionen persönlich vor einem kleinen Live-Publikum, ähnlich wie bei Capcom, wenn auch als voraufgezeichnete Show. Die genialste Präsentation lieferte einmal mehr Devolver Direct, die zeigten, dass man auch im kleinen Rahmen unterhalten und Spiele mit viel Humor und afu seine ganz eigene Art ankündigen kann.

Xbox Showcase Extented

Sicherlich kann man die aktuellen Shows bei weitem nicht mit früheren E3-Präsentationen vergleichen, aber man merkte sehr deutlich, wer zumindest die Nähe zu den Fans sucht und mit Persönlichkeit punkten möchte. Das ist bei Sony leider völlig verloren gegangen.

Microsoft fischt in Sony-Gewässern

Abgesehen von all dem Drumherum startete Microsoft einen Frontalangriff auf das Hoheitsgebiet von Sony. Der Xbox Showcase enthüllte überraschend viele japanische Produktionen, darunter echte Kaliber wie Persona 5 Tactica und Persona 3 Reload. Mit Like a Dragon: Infinite Wealth stand schließlich ein weiteres japanisches Schwergewicht auf der Bühne.

Hält man die generelle Auswahl der Spiele gegeneinander, konnte Microsoft ebenfalls mit einer guten Auswahl an First- und Third-Party Games punkten, auch wenn vielleicht nicht alle die Substanz bieten, wie ein Final Fantasy 16 oder Marvel’s Spider-Man 2. Der Fokus bei Sony lag verstärkt auf den Live-Service-Games, denen man zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr kritisch gegenübersteht, ob das Konzept in dieser Masse überhaupt aufgehen wird.

Devolver Direct 2023

Natürlich weiß man, dass Studios wie Naughty Dog, Santa Monica oder Bend an etwas arbeiten. Aber im Moment sieht es nicht so aus, als würde man in absehbarer Zeit etwas davon in den Händen halten können. In diesem Punkt kann man Ubisoft loben, die fast ausschließlich Spiele zeigten, die kurz vor der Veröffentlichung stehen. Mit The Crew Motorfest, XDefiant, Assassin’s Creed Mirage, Skull and Bones oder Prince of Persia: Lost Crown bietet man eine breite Auswahl an Genres, unter denen für jeden schon sehr bald etwas dabei sein sollte.

Alles in allem stehen uns sicherlich einige spannende Monate und Jahre bevor und an guten Spielen wird es auf keiner Plattform mangeln. Was aber derzeit vor allem bei Sony fehlt, ist eine persönlichere Beziehung zu den Usern, aber auch solidere Ankündigungen und greifbare Spiele statt vager Marketingpräsentationen vom Fließband. Schlimmer war lediglich die Future Games Show, die in 90 Minuten über 50 Spiele auf einen einprasseln ließen. Immerhin gab es hier aber auch Gameplay-Szenen zu sehen.