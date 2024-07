Battlefield 2042: So geht es nach Season 7 weiter

Neben den wiederkehrenden Events führt DICE auch neue Spielweisen ein, um die Spielerfahrung frisch zu halten. Dazu gehören neue Portal-Inhalte, die in All-Out Warfare integriert werden, sowie wöchentliche Playlists und vorgestellte Erlebnisse. In mehrwöchigen Momenten haben Spieler in Zukunft die Möglichkeit, Portal-Inhalte in All-Out Warfare auszuprobieren und freizuschalten.

Der Support für Battlefield 2042 endet nach aktuellem Stand mit der Season 7, trotzdem wird der Shooter mehr oder weniger noch unterstützt. Wie es in Zukunft weitergeht, verrät Entwickler DICE heute in einem Update.

