Unknown 9: Awakening – Deep Dive-Gameplay widmet sich der Erkundung und dem Kampf

Unknown 9: Awakening erscheint in diesem Herbst für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.

Christophe geht darin näher auf die Erkundung und die verschiedenen Kampfstile ein. Er zeigt einige Fähigkeiten, die die Spieler bereits zu Beginn des Spiels freischalten können, sowie die vielfältigen Möglichkeiten des Schattensprungs, mit dem Haroona die Kontrolle über ihre Gegner übernimmt und sie so in taktisch vorteilhafte Positionen bringt, um im Kampf die Oberhand zu gewinnen. Die Spielenden können verschiedene Ansätze ausprobieren, von unauffällig bis zerstörerisch. Außerdem werden einige der Schauplätze gezeigt, die Haroona bereisen wird, darunter die Wüste Mauretaniens und der Dschungel Indiens.

Bandai Namco und der Entwickler Reflector Entertainment gewähren heute tiefere Einblicke in Unknown 9: Awakening, das in einem Deep Dive-Gameplay vom Creative Director Christophe Rossignol kommentiert wird.

