Concord: Sony bereitet möglicherweise Free-2-Play Release vor

Es ist völlig klar, dass Sony den „Helden-Shooter“, der das Gaming-Universum vor Begeisterung erzittern ließ – oder besser gesagt, es hätte sollen – nicht einfach so den Weg aller gescheiterten Spiele gehen lässt. Schließlich kann man ein Projekt, das spekulativ 400 Millionen Dollar verschlungen haben soll, nicht einfach in den Mülleimer der Geschichte werfen, oder? Nein, Sony hat möglicherweise einen Plan, einen genialen Plan: den guten alten Free-to-Play-Ansatz. Denn was kann besser sein, als ein Spiel, das keiner spielen wollte, jetzt kostenlos anzubieten?

Steam-Files verraten, es stecken noch Zuckungen in Concord

Ja, die Hinweise sind möglicherweise eindeutig, wie Reddit-User aufmerksam beobachtet haben. Sony hat die Spieldateien von „Concord“ auf Steam aktualisiert, verraten aber noch keine Details. Natürlich ist das nichts Besonderes, außer dass es alle darauf schließen lässt, dass der Moment der Free-2-Play-Erleuchtung näher rückt. Es ist wie ein Geschenk an die Gaming-Community, das sie nie haben wollte, aber jetzt wohl doch noch untergeschoben bekommt. Der Gedanke dahinter? Na klar, warum sollte man Millionen von Dollar versenken, wenn man auch noch mehr Geld aus dem Fenster werfen kann, um ein totgeborenes Projekt wiederzubeleben?

Analysten und Branchenexperten sind sich zwar einig, dass Free-2-Play die einzig logische Konsequenz ist, doch glauben die meisten nicht wirklich daran, dass diese Strategie irgendetwas retten wird. Aber hey, Feedback hat in dieser Generation so oder so nur einen untergeordneten Stellenwert, oder? Schließlich haben sie es geschafft, 400 Millionen in ein Spiel zu stecken, das von den Spielern mit solch überwältigender Gleichgültigkeit begrüßt wurde, dass selbst die Beta-Zahlen nicht einmal ein Achselzucken wert waren.

Man kann sich vermutlich also auf die Rückkehr von „Concord“ freuen, diesmal mit einem Preisschild von Null Euro. Denn wenn ein Spiel nicht gut ist, macht es ja total Sinn, es einfach kostenlos anzubieten. Das war zwar schon während der Beta-Phase der Fall und hat damals auch niemanden interessiert, aber was weiß ich schon!