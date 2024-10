PS5 Pro-Spiele entwickeln sich praktisch im Schlaf, sagen Entwickler

Besonders spannend ist erneut die Erwähnung von Sonys PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR)-Technologie. Koralsky deutet an, dass die PS5 Pro nur der Anfang dieser innovativen Technologie ist, die das Potenzial hat, das visuelle Erlebnis in Spielen weiter zu revolutionieren. „Ich prüfe die Idee, Optionen zur Auswahl zwischen TSR oder PSSR hinzuzufügen“, sagte er und beschreibt, wie er mit einem Knopfdruck zwischen beiden Technologien wechseln kann. Die Unterschiede zwischen TSR und PSSR sind, laut Koralsky, bei derselben Hardwarekonfiguration deutlich bemerkbar, wobei PSSR in Bezug auf die Bildqualität überlegen ist.

Ein wichtiger Aspekt der PS5 Pro ist ihre Fähigkeit, dynamische Auflösungen (DRS) und freigeschaltete Bildraten von bis zu 120 FPS zu unterstützen. Koralsky hebt hervor, dass sein Spiel auch ohne native Unterstützung deutlich besser lief, was auf die leistungsstarken technischen Spezifikationen der Konsole hinweist. „Ich erwarte hervorragende Ergebnisse in jedem PS5-Spiel, das DRS verwendet und/oder 60 FPS oder mehr anstrebt“, erklärte er. Dies lässt darauf schließen, dass die PS5 Pro nicht nur die Grafiken verbessert, sondern auch die allgemeine Spielleistung und das Spielerlebnis erheblich und ohne Zutun steigert.

