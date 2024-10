Und noch eines: Star Wars Episode I: Jedi Power Battles als Remaster angekündigt

Eine der spannendsten Neuerungen des Remasters ist die Möglichkeit, von Anfang an gesperrte Charaktere wie Darth Maul, Königin Amidala und Ki-Adi-Mundi zu spielen. Diese Figuren bringen frische Gameplay-Elemente und erhöhen den Wiederspielwert. Das beliebte Couch-Koop-Feature kehrt ebenfalls zurück, sodass Spieler gemeinsam die Kampagne in zwei Spieler-Koop-Modus durchspielen können.

Die Neuauflage verspricht verbesserte Grafik und flüssigeres Gameplay, bleibt jedoch den Wurzeln des Originals treu. Die Spieler schlüpfen erneut in die Rolle von Jedi-Rittern wie Obi-Wan Kenobi, Mace Windu, Plo Koon, Adi Gallia oder Qui-Gon Jinn und kämpfen sich durch actiongeladene Level, die sich an den Schauplätzen aus Star Wars: Die dunkle Bedrohung orientieren. Dabei werden sie gegen Droiden, Assassinen und andere bekannte Feinde antreten, die den Weg zum finalen Showdown blockieren.

Aspyr hat in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games offiziell die Remaster-Version des beliebten Side-Scrolling-Actionspiels Star Wars Episode I: Jedi Power Battles angekündigt. Das Original erschien im Jahr 2000 und erfreute sich dank seines rasanten Gameplays und der authentischen Star Wars-Atmosphäre großer Beliebtheit bei den Fans. Nun, fast 25 Jahre später, kehrt das Spiel in neuem Glanz zurück, um eine neue Generation von Spielern zu begeistern.

