Splinter Cell Remake: Ein Update zur Entwicklung, Release Engine und mehr

Nach längerer Funkstille gibt es endlich ein Update zum Splinter Cell Remake, das sich weiterhin in der Entwicklung bei Ubisoft befindet. Bereits im Jahr 2021 wurde offiziell bestätigt, dass Ubisoft Toronto an einer Neuauflage des Stealth-Klassikers arbeitet. Damals befand sich das Projekt in der frühen Entwicklungsphase, doch seit dieser Ankündigung gab es kaum nennenswerte Informationen über den Fortschritt.

Ubisofts SnowDrop-Engine im Einsatz

Das Remake basiert auf der Snowdrop Engine, die unter anderem auch bei Spielen wie The Division und Star Wars Outlaws zum Einsatz kommt. Diese moderne Engine soll es ermöglichen, das ursprüngliche Splinter Cell auf eine zeitgemäße Art und Weise neu zu interpretieren und das klassische Stealth-Erlebnis in einer überarbeiteten Form wiederzubeleben. Ubisoft Toronto hat das Ziel, das Spiel grafisch auf den neuesten Stand zu bringen und gleichzeitig das Gameplay für eine neue Generation von Spielern anzupassen.

Dennoch blieb es in den letzten Jahren auffällig ruhig um das Projekt, was zu Spekulationen über den Entwicklungsstatus führte. Einige befürchteten sogar, dass das Remake stillschweigend eingestellt worden sein könnte. Ein neuer Bericht von Insider Gaming räumt diese Bedenken jedoch aus: Das Spiel befindet sich weiterhin in Entwicklung, und entgegen früherer Gerüchte ist das Projekt keineswegs abgesagt.

Splinter Cell Release lässt auf sich warten

Der Bericht besagt zudem, dass das Spiel unter dem Codenamen „North“ entwickelt wird. Eine Veröffentlichung ist derzeit für das Jahr 2026 geplant, jedoch handelt es sich dabei um ein vorläufiges Datum, das sich im Laufe der Entwicklung noch ändern könnte. Ein Release auf PS6 und der nächsten Xbox scheint angesichts dieses späten Datums ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Neben den technischen Neuerungen soll auch die Geschichte des Spiels eine „aktualisierte“ Version des Originals bieten, um den Ansprüchen eines modernen Publikums gerecht zu werden. Diese Informationen stammen unter anderem aus Stellenausschreibungen, die bereits früher aufgetaucht sind und für Aufmerksamkeit sorgten. Damit bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklung weiterentwickelt und wann Ubisoft bereit sein wird, weitere Einblicke in das Projekt zu geben.