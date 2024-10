Wanderer: The Fragments of Fate schon wieder verschoben, diesmal ohne Termin

Die Veröffentlichung von Wanderer: The Fragments of Fate für die PlayStation VR2 wurde erneut verschoben. Nach dem zuletzt angestrebten Release im November 2024 geplant war, gibt es nun keinen festen Termin mehr.

Entwickler Mighty Eyes betont, dass die Entwicklung eines VR-Spiels besondere Herausforderungen mit sich bringt, vor allem wenn das Studio die technischen Möglichkeiten ausreizen möchte. Um dem gerecht zu werden, wolle man sich mehr Zeit nehmen, um das Spiel zu perfektionieren. Denkbar ist auch, dass Mighty Eyes auf eine PS5 Pro Optimierung zusteuert, was für einen Titel wie diesen durchaus wünschenswert wäre.

Wanderer soll die Grenzen der VR-Entwicklung erweitern

In einem offiziellen Statement äußerte sich das Team mit einer Mischung aus Bedauern und Humor: „Wir hören Sie! Schon wieder?! Ein Zeitreisespiel, das nicht rechtzeitig ausgeliefert werden kann – wie ironisch! Aber glauben Sie uns, diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen.“ Man wisse, dass Spieler ungeduldig auf epische VR-Erfahrungen warten, doch die Entwicklung sei anspruchsvoll, besonders wenn man das Ziel verfolge, die Grenzen des Möglichen in einem VR-Abenteuerspiel zu erweitern. Um Enttäuschungen durch ein weiteres verschobenes Datum zu vermeiden, wird man zunächst keinen neuen Veröffentlichungstermin ankündigen. Man versprach jedoch, dass die Neuigkeiten bald folgen werden.

We're sorry time travellers. 😔 pic.twitter.com/NSB5Pqns5t — Wanderer: The Fragments of Fate ⏳ Coming soon (@wanderervr) October 10, 2024

Bei Wanderer: The Fragments of Fate handelt es sich im Wesentlichen um ein Remake des hochgelobten VR-Spiels Wanderer. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Asher Neumann, einem Zeitreisenden, der verschiedene Epochen erkundet und bedeutende historische Ereignisse erlebt. Das Gameplay kombiniert Abenteuer- und Rätsel-Elemente mit Zeitreisemechaniken. Ein zentraler Bestandteil des Spiels ist das Sammeln von Fragmenten, die über die Zeit verstreut sind und den Schlüssel zur Veränderung der Geschichte darstellen. Oftmals wird das Gameplay mit dem von Uncharted verglichen, ergänzt durch die Zeitreiseaspekte.

Ein besonderes Feature von Wanderer: The Fragments of Fate ist die Full-Body-Interaktion, die es den Spieler ermöglicht, sich noch intensiver in das virtuelle Erlebnis hineinzuversetzen. Diese Mechanik macht das Spiel zu einer der vielversprechendsten VR-Veröffentlichungen der nächsten Zeit. Bis zum endgültigen Release können sich Fans mit einem aktuellen Deep Dive, das Einblicke ins Spiel gibt, die Wartezeit vertreiben.