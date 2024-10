PS5 Pro ab heute bei Amazon, Media Markt, GameStop & Co. vorbestellen

Nach der exklusiven Pre-Order Phase bei Sony kann die PS5 Pro ab heute bei regulären Händlern vorbestellt werden. Wir geben euch einen kurzen Überblick, wo dies im Laufe des Tages möglich sein wird. Zunächst jedoch eine kleine Zusammenfassung.

Die PS5 Pro wird für 799,99 Euro angeboten, jedoch ohne integriertes Disk-Laufwerk. Wie bei der Slim-Variante besteht die Möglichkeit, ein separates Disk-Laufwerk zu erwerben und zu verwenden. Dieses ist momentan jedoch nur schwierig zu bekommen. Dadurch haben Spieler die Flexibilität, sowohl digitale als auch physische Spiele zu nutzen. Zudem ist der vertikale Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat gekauft werden.

Lohnt sich die PS5 Pro?

Die PS5 Pro richtet sich vor allem an Core-Gamer und bietet im Vergleich zur PS5 Slim deutlich mehr Leistung sowie verbesserte Grafikfunktionen. Käufer der PS5 Pro profitieren von höheren Framerates und fortschrittlicher Raytracing-Technologie, was für ein intensiveres und immersiveres Spielerlebnis sorgt. Aktuell sind über 60 Spiele bestätigt, die die PS5 Pro zum Launch oder zeitnahe unterstützen, darunter Hits wie God of War oder The Last of Us.

PS5 Pro vorbestellen

Folgende Optionen zur Vorbestellung der PS5 Pro sind im Laufe des Tages verfügbar:

*Die einzelnen Shop-Links werden aktualisiert, sobald die entsprechenden Produktseiten verfügbar sind.

PS5 Pro / PS5 Slim 30th Anniversary Edition

Unklar ist weiterhin, ob die 30th Anniversary Edition der PS5 Pro oder PS5 Slim im regulären Handel verfügbar sein wird. Nach unseren Informationen ist die Chance eher gering, da die produzierten Einheiten so gering sind, dass diese schon beim Vorverkauf über Sony verteilt wurden. Das gilt nicht für die Schweiz, dort wurde die 30th Anniversary Editon der PS5 Slim unter anderem bei Media Markt angeboten.

Hoffen kann man immerhin auf den Dualsense-Controller im 30th Anniversary Design, den Sony deutlich öfter hat produzieren lassen und auf den immerhin eine kleine Chance besteht. Sollten sich im Laufe des Tages noch weitere Optionen ergeben, werden wir diese hier ergänzen.