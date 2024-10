Call of Duty: Black Ops 6 – Spannende Details zur Kampagne

Activision hat kürzlich neue spannende Details zur kommenden Kampagne von Call of Duty: Black Ops 6 enthüllt, die Fans der beliebten Shooter-Serie begeistern dürften. In einem ausführlichen Blog-Post und einem „Campaign Intel Drop“-Video, das am gestrigen Mittwoch veröffentlicht wurde, gab das Unternehmen Einblicke in die Storyline des Spiels, das während des Golfkriegs im Jahr 1991 angesiedelt ist. Entwickelt wird die Kampagne vom Studio Raven Software, das bereits an früheren Call of Duty-Titeln mitgearbeitet hat.

Story mitten im Golfkrieg

Die Geschichte von Black Ops 6 knüpft an die vorherigen Teile der Serie an, deren Handlung sich von den 1960er bis in die späten 1980er Jahre erstreckt. Im neuesten Teil soll der Spieler inmitten des Golfkriegs in eine packende, globale Verschwörung verwickelt werden, bei der sowohl alte als auch neue Charaktere eine zentrale Rolle spielen. Laut Murray Kraft, dem leitenden Narrative Designer, sei die Kampagne „wie das Durchspielen eines Sommer-Blockbusters“, bei dem es zahlreiche spektakuläre Momente gebe, die sowohl Fans der Serie als auch Neulinge fesseln sollen.

Eine der größten Stärken der Kampagne soll die Freiheit sein, die dem Spieler bei der Herangehensweise an Missionen gegeben wird. Spieler können verschiedene Taktiken ausprobieren, um Missionen auf ihre eigene Weise zu lösen. Orte wie Kuwait, der Irak, Washington DC und sogar die Sowjetunion stehen dabei im Mittelpunkt der Handlung. Dies soll nicht nur für abwechslungsreiche Umgebungen sorgen, sondern auch dazu beitragen, dass jede Spielsession anders verlaufen kann.

Safehouse spielt eine zentrale Rolle

Ein besonders interessantes Feature ist das Safehouse, das als Operationsbasis zwischen den Missionen dient. Spieler können dort gefundene Geldhaufen verwenden, um Upgrades zu kaufen, neue Fähigkeiten freizuschalten und ihren Operator individuell anzupassen. Diese Funktion verspricht einen hohen Wiederspielwert, da Spieler auf unterschiedliche Weise ihre Missionen gestalten und verschiedene Ergebnisse erzielen können. Dafür warten Belohnungen wie Skins, Waffenpläne und Finishing Moves.

Mit dieser neuen Kampagne setzt Call of Duty: Black Ops 6 auf eine Kombination aus filmreifer Action und strategischen Entscheidungsmöglichkeiten, die für abwechslungsreiches Gameplay sorgen sollen. Fans können gespannt sein, wie sich diese neuen Elemente in die legendäre Black Ops-Saga einfügen werden.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober 2024. Eindrücke aus dem Multiplayer liefert ergänzend unsere Preview.