PS5 Pro ab 449 EUR, dank Trade-In bei GameStop vorbestellen

Der offizielle Vorverkauf der PS5 Pro hat begonnen, und Fans der High-End Sony-Konsole können sie nun auch bei regulären Händlern erwerben. Der Preis von 799 EUR mag jedoch auf den ersten Blick für einige zu hoch erscheinen. Doch für diejenigen, die bereits eine PS5 besitzen, bietet sich eine interessante Möglichkeit, diesen Preis zu reduzieren: Ein Trade-In-Angebot von GameStop, bei dem ihr eure bestehende Konsole gegen eine PS5 Pro eintauschen könnt.

PS5 Pro ab 449 Euro vorbestellen

Ab heute bietet GameStop den Ankauf der bisherigen PS5-Konsolen in Verbindung mit einer PS5 Pro Vorbestellung an und zieht je nach Modell einen fairen Wert vom Kaufpreis der PS5 Pro ab. Dadurch kann die PS5 Pro bereits ab 449 EUR erhältlich sein. Der Ablauf ist einfach: Ihr bestellt die PS5 Pro vor und lasst sie zu einem GameStop-Store eurer Wahl liefern. Sobald die Konsole am 7. November verfügbar ist und zur Abholung bereitsteht, bringt ihr eure PS5 – sei es die Disc- oder Digital Edition – in den Store. Dort wird dann der jeweilige Ankaufswert eurer Konsole berechnet.

Aktuell sehen die Ankaufskonditionen wie folgt aus:

PS5 Disc Edition: 320 EUR

PS5 Digital Edition: 280 EUR

PS5 Slim Disc Edition: 350 EUR

PS5 Slim Digital Edition: 310 EUR

Wer seine PS5 ohnehin bei einer Aktion zu einem günstigen Kurs gekauft hat, wird beim Durchrechnen feststellen, dass das Angebot und der Ankaufswert fair ist.

Die Voraussetzungen für dieses Angebot sind, dass eine gültige PS5 Pro Vorbestellung vorliegt, die abgegebene Konsole voll funktionsfähig sein muss und das Original-Zubehör, wie etwa Controller und Standardkabel, dabei sein muss. GameStop erlaubt jedoch Kabel von Drittanbietern und schreibt vor, dass das Headset nicht erforderlich ist.

Das Trade-In-Angebot von GameStop scheint durchaus fair, da der Gebrauchtmarkt für PS5-Konsolen ähnliche Preise bietet. Zudem erleichtert das Angebot den Prozess des Konsolentauschs, indem alles in einem Schritt abgewickelt wird. Ein Tipp: Um Zeit beim Einrichten der neuen Konsole zu sparen, empfiehlt es sich, die Spiele zunächst auf eine erweiterte SSD zu kopieren und diese dann in der PS5 Pro weiterzuverwenden. So vermeidet man das erneute Herunterladen der Spiele, was oft zeitaufwendig ist.

Mit diesem Angebot schafft GameStop derzeit eine attraktive Möglichkeit, die leistungsstärkere PS5 Pro zu einem erschwinglicheren Preis zu erwerben. Ob zeitnahe eine Preissenkung der PS5 Pro erfolgt, ist unwahrscheinlich. Weitere Details zur Trade-In-Aktion von GameStop gibt es hier nachzulesen.