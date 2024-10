Xbox zieht sich aus ersten Märkten vollständig zurück – Bericht

Die Xbox steht seit jeher im direkten Wettbewerb mit der PlayStation, doch in einigen Märkten scheint Microsoft zunehmend den Kürzeren zu ziehen. Berichten zufolge zieht sich das Unternehmen nun aus bestimmten Regionen vollständig zurück, was für Sonys PlayStation eine deutliche Stärkung der Marktposition bedeuten könnte. Zunächst betroffen sind demnach arabische Länder, in denen Microsoft den Verkauf seiner Xbox-Konsolen einstellen möchte.

Xbox bereitet Rückzug aus ersten Märkten vor

Erste Hinweise auf diesen Rückzug kamen bereits im Juli auf, als Berichte die Runde machten, dass Microsoft plant, seine Aktivitäten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) zu reduzieren. Im September verdichteten sich die Gerüchte, dass Microsoft in Erwägung ziehe, den Verkauf der Xbox im Nahen Osten komplett einzustellen. Dies scheint sich jetzt zu bewahrheiten, denn nach Angaben eines renommierten saudi-arabischen Journalisten mit dem Pseudonym MAlbsimi auf X, hat Microsoft den Einzelhändlern im Land mitgeteilt, dass keine neue Xbox-Hardware mehr geliefert wird. Demnach könnten lokale Händler keine offiziellen Lagerbestände mehr beschaffen, was auf einen endgültigen Rückzug aus dieser Region hindeutet.

Eine offizielle Stellungnahme von Microsoft steht bislang aus, doch die Anzeichen sprechen eine deutliche Sprache. Auch Tom Warren von The Verge hatte bereits im Sommer über die Pläne von Microsoft berichtet, seine Aktivitäten in der EMEA-Region herunterzufahren. MAlbsimi wiederum war einer der Ersten, der konkret über den möglichen Verkaufsstopp im Nahen Osten berichtete. Nun scheint es zumindest für Saudi-Arabien Gewissheit zu geben, dass Xbox-Produkte dort nicht mehr verfügbar sein werden.

Der Anfang vom Ende?

Für Sony und Nintendo könnte dieser Schritt eine Chance sein, ihre Marktanteile in diesen Regionen weiter auszubauen. Während Microsoft sich auf andere Märkte konzentrieren könnte, bleibt die Frage offen, wie die globale Strategie von Xbox in den kommenden Jahren aussehen wird. Zuletzt war von großen Unsicherheiten innerhalb des Xbox-Departments die Rede, von denen niemand weiß, was Microsofts Strategie für die Zukunft sein wird. Besonders interessant wird zu beobachten sein, ob diese Entwicklung Auswirkungen auf andere Regionen haben wird oder ob Microsoft seine Position in den verbleibenden Märkten stärken kann.