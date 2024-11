Control 2 wechselt das Genre: Remedy Entertainment wagt neuen Ansatz

Der Vorgänger, der 2019 veröffentlicht wurde, konnte sowohl Kritiker als auch Spieler mit seiner düsteren Atmosphäre, dem innovativen Gameplay und der fesselnden Story begeistern. Seit seiner Veröffentlichung hat das Spiel beeindruckende 4,5 Millionen Exemplare verkauft, und über 19 Millionen Spieler weltweit haben sich in die mysteriöse Welt des Federal Bureau of Control gewagt.

Das preisgekrönte Action-Adventure Control bekommt eine spannende Fortsetzung – und diesmal mit einer völlig neuen Ausrichtung. Entwickler Remedy Entertainment kündigte an, dass Control 2 als Action-RPG erscheinen wird. Diese überraschende Entwicklung wurde im Rahmen der Präsentation am Capital Markets Day 2024 bekannt gegeben.

