Stellar Blade: Update 1.009.001 mit Nier Automata-DLC und neuen Features bereits online

Shift Up überrascht die Community: Das Update 1.009.001 für Stellar Blade wurde einen Tag früher als geplant veröffentlicht. Mit an Bord sind kostenlose Inhalte und die Integration des Nier: Automata-DLCs, was Fans beider Spiele begeistert. Ein Highlight ist der neue Fotomodus, der durch vier neue Outfits erweitert wird – freischaltbar über spannende Foto-Herausforderungsquests.

Neue Inhalte und Funktionen

Das Nier: Automata-DLC wird zwar offiziell erst morgen, am 20. November, live geschaltet, einige Features sind jedoch bereits heute verfügbar. So können Spieler die Fotografie-Club-Quest in Xion absolvieren, um an die neuen Outfits zu kommen. Zusätzlich gibt es das „Symbol of Legacy“, das dem Tachy-Modus einen frischen Look verpasst.

Ein weiterer Knaller: Emil, bekannt aus Nier: Automata, eröffnet einen In-Game-Shop mit 11 einzigartigen Kollaborationsgegenständen. Ergänzt wird das Ganze durch die Möglichkeit, Lieblingslieder am Plattenteller auszuwählen und sogar die Charakteranpassung mit neuen Optionen wie „ohne Pferdeschwanz“ für Eve.

Stellar Blade: Update 1.009.001 ist bereits online

Auch im Kampf wurden einige Upgrades implementiert: Die Fähigkeiten für sofortige Tötungen erhalten nun automatische Zielerfassung sowie eine ballistische Korrekturfunktion. Dies dürfte das Gameplay für viele Spieler deutlich intuitiver machen. Das Update bringt außerdem Lippensynchronisationsunterstützung für mehrere Sprachen, darunter Deutsch, Französisch und Italienisch. Der Patch selbst wiegt bis zu 3 GB, je nach Region.