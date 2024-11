Cronos: The New Dawn setzt auf Resident-Evil- und Dead-Space-Vibes mit frischer Mechanik

Bloober Team, die Macher hinter dem Silent Hill 2-Remake, hat mit „Cronos: The New Dawn“ sein bislang ambitioniertestes Horrorspiel angekündigt. Während der Enthüllung lag der Fokus vor allem auf der düsteren Atmosphäre und der packenden Story. Neue Details verraten heute, dass der Kampf ein Highlight werden könnte – inspiriert von Klassikern wie „Resident Evil“ und „Dead Space“, kombiniert mit einer einzigartigen Mechanik, die den Survival-Horror aufrütteln soll.

Kampfmechanik: Alte Schule trifft Innovation

Laut Wojciech Piejko, dem Game Director, wird der Kampf in „Cronos: The New Dawn“ stark an die taktischen Gefechte von „Dead Space“ erinnern, wo Präzision gefragt ist – Stichwort Gliedmaßenabtrennung. Das verriet Peijko im Interview mit Mp1st. Gleichzeitig möchte Bloober die Formel mit einer eigenen Mechanik aufwerten. Was genau das bedeutet, bleibt ein gut gehütetes Geheimnis. Piejko verweist jedoch auf die clevere Nutzung der Taschenlampe in „Alan Wake 2“ als Inspirationsquelle.

Ein zentrales Element von „Cronos: The New Dawn“ wird die Balance zwischen Überlebenskampf und subtiler Bedrohung sein. Spieler sollen sich trotz Bewaffnung nie zu sicher fühlen. Wie Piejko erklärt, geht es darum, die Spannung vor Begegnungen zu steigern. Ein Beispiel: Ein Monster, das zunächst nur durch ein rhythmisches Klopfen hinter einer Wand angedeutet wird, könnte plötzlich verschwinden und die Nerven der Spieler strapazieren. Diese Mischung aus Erwartung und Überraschung soll für schweißtreibende Momente sorgen.

Anders als viele moderne Action-Horrorspiele möchte „Cronos: The New Dawn“ den Fokus auf das Gefühl der Verwundbarkeit legen. Ressourcen sind knapp, die Gegner brutal, und selbst der beste Schutzanzug bietet keine Garantie fürs Überleben. Spieler müssen nicht nur kämpfen, sondern auch ihre Umgebung aufmerksam erkunden und taktische Entscheidungen treffen.

Story trifft Atmosphäre

Trotz des Fokus auf den Kampf bleibt „Cronos: The New Dawn“ seinen Wurzeln treu: atmosphärisches Storytelling. Spieler schlüpfen in die Rolle eines „Reisenden“, der eine zerstörte Welt durchquert, in der Monstrositäten und Geheimnisse der Vergangenheit lauern. Die Kombination aus beklemmender Story, taktischem Überlebenskampf und frischer Mechanik könnte „Cronos: The New Dawn“ zu einem Pflichtspiel für Horror-Fans machen.

„Cronos: The New Dawn“ erscheint 2025 für PS5, Xbox Series X|S und PC.