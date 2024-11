GameStop zieht den Stecker: Alle deutschen Filialen schließen – Bericht

Es ist ein schwarzer Tag für Gamer und Einzelhandelsangestellte: Der US-amerikanische Videospielhändler GameStop schließt alle seine Filialen in Deutschland. Bereits zum 31. Januar 2025 wird der Konzern seine Ladengeschäfte vollständig aufgeben – ein Schock für die verbliebenen 500 Beschäftigten und ein alarmierendes Signal für den stationären Einzelhandel in Deutschland.

Noch laufen die letzten Rabattaktionen in den 69 deutschen GameStop-Filialen – doch für die Kunden und Mitarbeiter gleicht das Weihnachtsgeschäft 2024 einem Abgesang. In den vergangenen Tagen wurden die Schließungspläne intern kommuniziert, bevor sie am Donnerstag öffentlich durchgesickert sind. Gutscheine werden nicht mehr verkauft, Vorbestellungen abgelehnt – ein stilles Eingeständnis des bevorstehenden Endes, wie Gameswirtschaft meldet.

GameStop ist seit Jahren im Krisenmodus

Von einst über 200 Filialen in Deutschland waren zuletzt nur noch 70 übrig, vor allem in Großstädten. Doch die Marke GameStop, die jahrelang Synonym für Gaming-Kultur und Gebrauchtspielehandel war, hat längst ihren Glanz verloren. Der Vormarsch digitaler Vertriebswege und das schrumpfende Geschäft mit Gebraucht-Hardware und -Software haben dem Unternehmen schwer zugesetzt. Der letzte große Erfolg von GameStop war deren Aktie, die zum Spielball von Shortsellern und damit unberechenbar wurde.

Die Schließung in Deutschland ist Teil eines globalen Rückzugs: Weltweit schrumpft die Zahl der GameStop-Läden kontinuierlich. Erst kürzlich wurden die europäischen Standorte an den italienischen Händler Cidiverte verkauft, der bereits 2022 die GameStop-Geschäfte in der Schweiz übernommen hatte. In Italien und Frankreich werden die Filialen nun in „Gamelife“-Stores umgewandelt – für Deutschland bleibt nur der Kahlschlag.

Das grüne Wirtschaftswunder wirkt: 500 Mitarbeiter müssen gehen

Für die 500 betroffenen Mitarbeiter bedeutet die Entscheidung Unsicherheit und einen harten Start ins neue Jahr. Der Verlust dieser Arbeitsplätze ist mehr als eine Unternehmensentscheidung – er steht exemplarisch für die Krise des stationären Handels. Wenn sogar eine Ikone wie GameStop scheitert, wird klar: Die Zukunft des Einzelhandels liegt nicht mehr in den Fußgängerzonen, sondern in der digitalen Welt.

Ob sich GameStop international neu erfinden kann oder ob der Konzern endgültig im Schatten seiner Vergangenheit verschwindet, bleibt abzuwarten. Für Deutschland endet jedenfalls eine Ära – und mit ihr ein Stück Gaming-Kultur.