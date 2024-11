The Phantom: Kult-Held kehrt als Action-Brawler zurück

Ein ikonisches Franchise wird neu belebt, und zwar auf eine Weise, die sowohl Fans als auch Gamer gleichermaßen begeistern dürfte. Art of Play, der in Melbourne ansässige Spieleentwickler, hat gemeinsam mit King Features erste Details zu „The Phantom“ enthüllt – einem kommenden Action-Brawler, der für PC und Konsolen erscheint. Das Spiel ist eine Hommage an das fast hundertjährige Erbe des Phantoms, des „wandelnden Geistes“, des ersten kostümierten Helden der Comicwelt, und feiert das klassische Franchise auf eine moderne Weise.

Das Phantom-Spiel kombiniert die Welt der Comics mit den packenden, klassischen Prügelmechaniken eines Arcade-Spiels. Die Spieler schlüpfen in die Rolle des legendären Kit Walker, der als Phantom das fiktive Land Bangalla gegen Piraten, Ungerechtigkeit und Gier verteidigt. In einer brandneuen, originellen Story müssen die Spieler gegen die gefürchtete Singh-Bruderschaft kämpfen, die das Erbe des Phantoms bedroht. Dabei kann man entweder als Phantom selbst oder als seine treue Partnerin Diana Palmer spielen. Unterstützt von treuen Begleitern wie dem Hengst Hero und dem Wolf Devil gilt es, das Böse zu besiegen.

Comicstil verleiht The Phantom das gewisse Extra

Was „The Phantom“ besonders macht, ist die künstlerische Vision hinter dem Spiel. Art of Play hat sich entschieden, das Spiel im klassischen handgezeichneten Comic-Stil zu entwickeln, um die Ursprünge des Phantoms zu ehren und die Atmosphäre des Originals einzufangen. Dabei wird das Spiel von einem talentierten Team erfahrener Comiczeichner gestaltet, darunter Anthony Spay, der für die handgezeichneten Zwischensequenzen verantwortlich zeichnet. Die Fans dürfen sich auf eine echte visuelle Hommage an das Franchise freuen, das bereits Generationen von Lesern und Zuschauern geprägt hat.

The Phantom präsentiert sich in einer ikonischen Comic-Ästhetik

Das Spiel bietet nicht nur spannende Singleplayer-Action, sondern auch einen kooperativen Modus, der es ermöglicht, zusammen mit einem Freund die 15 Level zu bestreiten. „The Phantom“ setzt auf klassische Prügelspielmechaniken, die jedoch durch die einzigartige Ästhetik und die originelle Handlung eine moderne Note erhalten. Jede Aktion wird durch handgezeichnete Animationen und Zwischensequenzen ergänzt, die das Gameplay nahtlos mit der Geschichte verbinden. Die exklusive Vorbestellungsaktion verspricht zudem eine lohnende Sammlung für jeden Phantom-Fan, während das Spiel selbst eine spannende Erweiterung des Phantom-Universums darstellt.

Pre-Order-Phase für Fans

Das „Digital Phan Pack“ bietet eine digitale Kopie des Spiels, ein digitales Kunstbuch, den Soundtrack sowie ein digitales Poster des Sprite-Sheets. Wer sich für das „Mega Phan Pack“ entscheidet, bekommt zusätzlich eine limitierte Sammlerbox und einen nummerierten Druck eines renommierten Phantom-Künstlers. Zu den verfügbaren Künstlern gehören Ikonen wie Sy Barry, Sal Velluto und Glenn Ford. Jedes dieser Sammlerstücke ist auf nur 100 Exemplare limitiert, was den exklusiven Charakter dieser Kampagne unterstreicht.

„The Phantom hat eine weltweite Fangemeinde, die über Generationen hinweg in der Popkultur einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Durch unsere Partnerschaft mit Art of Play bieten wir den Fans nun eine aufregende neue Möglichkeit, sich mit diesem klassischen Charakter zu verbinden“, erklärt Carla Silva, Senior Vice President von King Features.

Die Vorbestellungen beginnen heute und bieten Fans die Möglichkeit, sich ihre Kopien des Spiels und die einzigartigen Kunstwerke noch vor dem offiziellen Release zu sichern. Fans des klassischen Comics und Liebhaber von Action-Spielen dürfen sich schon jetzt auf dieses spannende Abenteuer freuen.